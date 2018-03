Stiri pe aceeasi tema

- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb.

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Franței. Romania este alaturi de Franța și de celelalte țari in lupta impotriva terorismului și a radicalizarii. Guvernul iși exprima intreaga compasiune și solidaritate fața de poporul francez și fața de familiile…

- Guvernul condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei, si isi exprima intreaga "compasiune si solidaritate" cu poporul francez. "Guvernul Romaniei condamna cu fermitate atentatul terorist din localitatea Trebes, din sudul Frantei. Romania este alaturi de Franta…

- Jandarmul francez care s-a oferit voluntar sa fie prizonier pentru eliberarea ostaticei detinute de un jihadist intr-un supermarket in Trebes, in sud-vestul Frantei, si-a lasat telefonul mobil deschis in timpul interventiei, permitand colegilor sai sa urmareasca desfasurarea incidentului si sa intervina…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Thomas Rodriguez a murit. Era un mijlocaș promițator in Franța. La fel ca Davide Astori, decesul a survenit in somn. Clubul francez Tours FC a anunțat, vineri, trecerea in neființa a tanarului fotbalist Thomas Rodriguez. In varsta de doar 18 ani, Rodriguez a murit in somn vineri dimineața, la fel ca…

- Inca doi schiori și-au pierdut viața in acest weekend in Franța, dupa ce zilele trecute patru persoane au murit din aceeași cauza in Alpii francezi. Cei doi sunt spanioli și faceau parte dintr-un grup de cinci persoane printre care se afla și un ghid, scrie AFP citat de Agerpres. Ceilalti trei membri…

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- In seara zilei de ieri, 7 februarie, la Chisinau a avut loc premiera unicului film artistic din Moldova care, cu 25 de ani in urma, a fost nominalizat la Cannes, dar despre care Moldova nu stie aproape nimic. Si asta pentru ca, in urma mai multor incidente neplacute, filmul a disparut, iar singura copie…

- Proces cu miza la Tribunalul Alba: familia unui sofer decedat in accident rutier in Franta solicita despagubiri de 5 milioane de euro. Cinci milioane de euro. La aceasta suma se cifreaza pretențiile unei familii din orașul Negrești, județul Vaslui, fața de o firma de transport din Alba Iulia și o societate…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in Franța. Doua elicoptere ale armatei franceze, care aparțineau unei școli militare de zbor denumita Ealat, s-au ciocnit in dimineața zilei de vineri, 2 februarie, prabușindu-se ulterior langa Lacul Cerces din sudul Franței. In urma accidentului, cinci persoane…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.In prima semifinala…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale. Un autocar în care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat în…

- ♦ Zona euro a inregistrat anul trecut cea mai puternica crestere economica din ultimii 10 ani. Uniunea Europeana, adesea o sursa de crize economice si politice, s-a vazut acoperita cu laude la Forumul Economic Mondial de la Davos, locul unde elita politica, de business si academica a lumii…

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Legendarul chef francez Paul Bocuse, care a primit titlul de „cel mai bun bucatar profesionist al secolului”, a murit la varsta de 91 de ani, dupa ce a suferit de Parkinson timp de mai multi ani. Decesul a fost anuntat sambata de Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei.Citeste si:…

- Paul Bocuse, un superstar si ambasador mondial al gastronomiei franceze moderne, a murit la varsta de 91 de ani, sambata, in celebrul sau "han" din Collonges-au-Mont-d'Or, de langa Lyon, transmite AFP. Informatia a fost facuta publica intr-un comunicat de familia acestuia. Paul…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP. Paul Bocuse s-a stins din viata in celebrul…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat deschiderea a 1.300 de Centre de Primire si Orientare pentru solicitantii de azil, dar a avertizat totodata ca noua lege a imigratiei va limita sosirea imigrantilor economici, informeaza EFE, preluata de Agerpres. "Franţa trebuie să primească…

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat deschiderea a 1.300 de Centre de Primire si Orientare pentru solicitantii de azil, dar a avertizat totodata ca noua lege a imigratiei va limita sosirea imigrantilor economici, informeaza duminica EFE. "Franta trebuie sa primeasca…

- In timp ce procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana este in curs, atractia pentru Franta a crescut in randurile britanicilor. Anul trecut, 1518 supusi ai reginei Elisabeta au capatat cetatenie franceza. Iar alti 3173 sunt in asteptare. Potrivit cifrelor ministerului francez de Interne,…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un om a murit si alti 26 au fost raniti in urma unei furtuni puternice care a lovit, miercuri, teritoriul Frantei, iar zeci de mii de locuinte au ramas fara energie electrica, au anuntat autoritatile franceze, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Peste 1.000 de mașini au fost incendiate in noaptea dintre ani, in Franța, a anunțat ministrul de Interne din Franta, Gerard Collomb. Numarul mașinilor incendiate este in creștere ața de anul trecut.

- 1.031 de masini au fost incendiate in Franta in noaptea de Anul Nou, numar in crestere fata de anul trecut, cand s-au inregistrat 935 de astfel de cazuri, a informat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, citat de agentiile EFE si AFP, relateaza Agerpres.

- Un total de 1.031 de masini au fost incendiate in Franta in noaptea de Anul Nou, numar in crestere fata de anul trecut, cand s-au inregistrat 935 de astfel de cazuri, a informat luni ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, citat de agentiile EFE si AFP. Intr-un comunicat difuzat…