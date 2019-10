Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat joi, in urma atentatului de miercuri de la Halle, ca Germania trebuie sa faca mai multe pentru combaterea urii, violenței și ostilitații, potrivit Reuters, citat de digi24.ro.

- Cancelarul german Angela Merkel a catalogat drept ”atentat” atacul armat din apropierea unei sinagogi la Halle, in estul Germaniei, soldat cu doi morti si doi raniti grav, a anuntat pe Twitter purtatorul sau de cuvant Steffen Seibert, relateaza AFP, potrivit news.ro.Merkel a dat asigurari…

- Premierul in exercițiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a condamnat atacul produs miercuri in apropierea unei sinagogi din orașul german Halle, in urma caruia doua persoane au murit și alte doua au fost ranite grav, potrivit Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a condamnat vehement miercuri seara "atentatul" comis in fata unei sinagogi din oraselul german Halle, soldat cu moartea a cel putin doua persoane, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar…

- Potrivit acestora, unul dintre atacatori a incercat sa intre in cladire si au fost trase mai multe focuri de arma. Doi oameni au murit si cel putin alti doi au fost raniti in atacul de la sinagoga si intr-un alt incident care ar fi avut loc la un fast-food din acelasi oras. Un martor a relatat…

- Informațiile in urma atacului vin sa confirme ipoteza ca vizați au fost cei de la paza, pentru ca-n cele din urma sa fie vulnerabilizat Guvernul, cartierul fiind unul vulnerabil. Manevra talibanilor este sa plaseze o mașina aproape de zidul de protecție, o detoneaza, fac o gaura in zid, apoi…

- Fortele de securitate egiptene au ucis joi "17 teroristi" în cadrul unei operatiuni împotriva suspectilor care ar fi fost implicati în atentatul care s-a soldat în noaptea de duminica spre luni cu 20 de morti, la Cairo, relateaza AFP. Într-un comunicat,…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a declarat vineri ca va face demersuri pentru restabilirea controalelor la frontiera cu Elvetia, în urma uciderii unui copil de 8 ani în gara din Frankfurt de catre un migrant din Eritreea rezident în Elvetia, scrie Agerpres, citând…