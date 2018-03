Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceprimar al municipiului Cluj-Napoca Anna Horvath a fost condamnata, vineri, la doi ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, in acelasi dosar fiind condamnat si omul de afaceri Zsolt Fodor, care a primit o pedeapsa de doi ani si sase luni cu…

- Coinculpatul din dosarul acesteia, Fodor Zsolt a primit doi ani si sase luni cu suspendare si munca în folosul comunitatii, scrie ziardecluj.ro. Astazi, 23 martie 2018, Curtea de Apel Cluj a dispus în cauza privind pe inculpatii HORVATH ANNA si FODOR ZSOLT urmatoarele:…

- Gandul ca va deveni femeie singura a infiorat-o pe o femeie in varsta de 31 de ani, care a fost orbita de furie și a comis un gest halucinant. Din dorința de a se razbuna pe soțul ei, ea și-a injunghiat mortal cei doi copii, iar acum și-a aflat pedeapsa.

- Procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a solicitat pedeapsa inchisorii pe viața pentru autorul crimei sangeroase din cartierul Partoș din Alba Iulia. Lupu Madalin Miki (24 ani) este judecat pentru omor calificat, tentativa la omor calificat și talharie calificata. Aplicarea acestei pedepse…

- Magistrații din Suceava au dat o prima sentința intr-un dosar de viol in grup. Autorii sunt patru persoane din etnie roma din Șcheia și Balaceana. Toți au mai avut probleme cu legea. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani, care a fost batjocorita de indivizi in prezența soțului ei. Inainte sa…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, miercuri, in timp ce se afla la domiciliul sau din localitatea Manastirea Humorului, judetul Suceava, pe fondul consumului de alcool si al unor conflicte anterioare, Gheorghe Suciu a vrut sa isi omoare tatal. Barbatul l-a stropit…

- Femeia a fost gasita vinovata de „incurajarea coruptiei morale", conform procurorului Abbas Jafari-Dolatabadi. El a adaugat ca 21 de luni din sentinta femeii vor fi executate cu suspendare si ca ea are nevoie de tratament medical. Femeia, care a fost condamnata in Teheran, a stat in inchisoare timp…

- Un tanar in varsta de 21 ani din Ocna Mures a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Rostas Nelu Viorel a fost judecat dupa ce l-a injunghiat pe un consatean, care a avut nevoie de mai mult de 100 de zile de ingrijiri medicale. Victima a…

- Un individ din comuna Adancata, judetul Suceava, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare pentru omor, decizia judecatorilor suceveni nefiind definitiva. Barbatul a fost trimis in judecata dupa ce l-a omorat in bataie pe un consatean care s-a sarutat cu concubina lui chiar in fata sa. Victima a fost…

- CERERE…Trimisa dupa gratii pentru 22 de ani dupa ce si-a ucis sotul cu sange rece, Maria Popescu, fosta profesoara din satul Manjesti, a cerut, din Penitenciarul Bacau, revizuirea sentintei penale. Cererea fostei profesoare a fost respinsa de Tribunalul Vaslui ca nefondata si inculpata a fost obligata…

- O cunoscuta cantareața de muzica pop a fost trimisa in judecata, dupa ce a facut o afirmație prin care a defaimat un simbol național . Cantareața a fost condamnata, marți, la șase luni de inchisoare.

- Carmen Nicoleta Danila, femeia care a dat foc camerei unde se afla tezaurul unei filiale a BCR a fost condamnata definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare. Incendiul a avut loc in noiembrie 2011, iar focul a mistuit peste 200.000 de euro.

- Un barbat din comuna Melinesti a fost ucis pe data de 23 iulie 2017 pentru o presupusa datorie. Nicusor Lascu, de 37 de ani, a fost lovit cu un cutit, iar din cauza leziunilor a decedat inainte sa fie preluat de un eliopter SMURD.

- Un cadru didactic de la o școala din Capitala și-a dat complet cariera peste cap dupa ce s-a ales cu o condamnare de 16 luni de inchisoare cu suspendare și cu obligativitatea de a munci 60 de zile in folosul comunitații.

- Problemele penale ale italianului Ariganello Pasqualino la Alba Iulia: victima in doua dosare, condamnat la inchisoare cu suspendare pentru exploatare ilegala de agregate minerale. Omul de afaceri italian, Ariganello Pasqualino, arestat la domiciliu pentru o condamnare de 9 ani de inchisoare primita…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Fosta judecatoare condamnata la 7 ani de inchisoare pentru ca a luat mita Fosta judecatoare Geanina Terceanu a primit marti, 20 februarie, o pedeapsa definitiva de 7 ani de închisoare pentru ca a luat mita 220 de mii de euro de la fratii Becali. Acestia i-ar fi oferit mita fostei…

- Geanina Terceanu a fost condamnata la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzata ca a luat mita pentru a-i achita pe fratii Becali si Cristian Borcea in dosarul Transferurilor. Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni de inchisoare, Cristian Borcea fiind achitat. Decizia ICCJ e definitiva. …

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a a fost condamnata definitiv, de Inalta Curte, la sapte ani de inchisoare cu executare, informeaza HotNews.ro, citand Digi 24. Ioan Becali a primit 3 ani de inchisoare, iar Borcea, care primise si el o sentinta ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Insa,…

- Confidenta secreta a fostei șefe a statului sud-corean, Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP.Choi Soon-sil, in varsta de 61 de ani, este fiica unui misterios lider religios. Ea a fost,…

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP.

- Confidenta secreta a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, aflata in centrul scandalului de coruptie care i-a precipitat caderea, a fost condamnata marti la 20 de ani de inchisoare, relateaza AFP, conform News.ro . Choi Soon-sil, in varsta de 61 de ani, este fiica unui misterios lider religios.…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit…

- Confidenta din umbra a fostei presedinte sud-coreene Park Geun-hye, care s-a aflat in centrul unui scandal de coruptie ce a zguduit elita politica si de afaceri din tara si a dus la caderea sefei statului, a fost condamnata la 20 de ani de inchisoare, a anuntat marti un tribunal din Seul, potrivit Reuters…

- Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare cu suspendare si sase luni de suspendare a permisului de conducere la finalul unei proceduri asa-numite "de recunoaste a vinei", a spus aceasta sursa, confirmand informatiile din presa. Masina actritei in varsta de 49 de ani a lovit portile prestigiosului…

- Un infractor extrem de periculos, din Alba Iulia, a fost condamnat la inchisoare pentru infracțiuni de tentative la talharie calificata, patru fapte de furt calificat și una de tentative la furt calificat. Ruja Calin a primit la Judecatoria Alba Iulia pedeapsa de 2 ani și 6 luni de inchisoare, la care…

- Un om de stiinta cu dubla cetatenie, turca si americana, angajat al agentiei spatiale NASA, a fost condamnat de un tribunal din Turcia la 7 ani si jumatate de inchisoare, intr-un verdict criticat de Departamentul de Stat al SUA, a transmis vineri agentia privata Dogan,

- Denis Toader, patronul Nano Net, a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare pentru ca a lovit intentionat cu masina un angajat Electrica si apoi a inceput sa il loveasca cu pumnii. Ieri, judecatorii au decis condamnarea lui la doi ani si jumatate de inchisoare si plata unor despagubiri. Decizia…

- Politia Capitalei a retinut trei tineri banuiti ca ar fi jefuit o domnisoara de 21 de ani in timp ce aceasta se deplasa pe strada Nicolae Testimiteanu din Chisinau. Victima a alertat politia comunicand ca a fost deosedata de portmoneul cu bani in suma de 1.200 lei, acte personale si telefonul de model…

- Radu Fonea, de 56 de ani, era cautat pentru viol și talharie dupa ce fusese eliberat recent din inchisoare! Dupa comiterea noilor fapte in județul Hunedoara, poliția a inceput sa-l caute și l-a gasit chiar la Plopeni, localitatea de unde este barbatul. Acesta va fi adus la sediul Poliției Prahova. Pentru…

- Barbatul care a intrat in locuinta Arhiepiscopului Tomisului si a furat un engolpion, o distinctie a rangului de episcop, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanta la un an si jumatate de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva.

- Ieri, 30 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, au identificat-o si retinut pe o tanara de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia, posesoare a unui mandat de executare…

- O femeie și-a vandut bebelușul pentru suma de 166 de euro, bani pe care i-a cheltuit imediat pentru un bilet de avion. Femeia in varsta de 28 de ani a fost condamnata la patru ani de inchisoare, la Sankt Petersburg, relateaza AFP. Femeia originara din Uzbekistan a ajuns la un acord cu un cuplu, in vara…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri publice în valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AFP. El este unul dintre putinii fosti responsabili…

- Fostul ministru sud-coreean de Cultura, Cho Yoon-Sun a fost condamnata marti, la recurs, la doi ani de inchisoare pentru rolul sau in stabilirea unei "liste negre" de aproape 10.000 de artisti care au criticat-o pe presedinta Park Geun-Hye, acum destituita, scrie AFP, potrivit news.ro.Cho…

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Victima a scapat cu viata dupa ce medicii au reusit sa-i scoata cutitul din spate. Femeia…

- Un suporter al echipei Atletico Madrid a fost arestat dupa ce l-a injunghiat de trei ori pe un alt fan al acestei formații! Un suporter al lui Atletico Madrid a fost arestat in aceasta dimineața dupa un conflict violent avut aseara cu un al susținator al „plapumarilor”. Agresorul, in varsta de aproximativ…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a aflat joi ca își va petrece un an și jumatate dupa gratii fiindca a postat un mesaj de Facebook al carui conținut este considerat jignitor la adrsa Casei Regale. Femeia de 23 de ani, Nuruhayati Masoe, a scris mesajul cu ajutorul unei aplicații…

- O femeie nevazatoare din Thailanda a fost condamnata joi la un an si jumatate de inchisoare pentru ca a postat pe Facebook, prin intermediul unei aplicatii pentru persoanele nevazatoare, continut considerat jignitor la adresa casei regale, informeaza joi DPA. Nuruhayati Masoe, in varsta…

- O tânara de 33 de ani din Marea Britanie a fost condamnata la trei ani de închisoare în Egipt fiindca i-au fost descoperite analgezice în bagaj. Femeia, Laura Plummber, luase aceste medicamente cu ea pentru soțul ei care suferea de dureri de spate. Daca în…

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC, citat de news.ro. Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a…