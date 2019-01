Atentatul de la Atena, revendicat La 27 decembrie, o incarcatura artizanala a explodat in fata unei biserici situate in cartierul Kolonaki, din centrul Atenei, ranind usor un politist si un paznic al lacasului de cult. Sursa citata a precizat ca este prima data cand apare o grupare extremista sub numele de 'Secta iconoclasta' in Grecia. Textul revendicarii, analizat de poliția antitero de poliția antitero Publicat in limba greaca pe un site spaniol, textul revendicarii este analizat in prezent de politia antiterorista din Grecia. In ultimii ani, in Grecia au fost comise mai multe atentate, majoritatea vizand cladiri publice, posturi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

