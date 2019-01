Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Irlanda de Nord au arestat duminica doi suspecti in cazul exploziei izbucnite sambata seara in apropierea unei Curti de Justitie din orasul Londonderry, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- O masina-capcana a explodat sambata seara in orasul Londonderry din Irlanda de Nord. Automobilul aruncat in aer era parcat in mijlocul unei strazi in apropiere de o judecatorie. Victime nu au fost inregistrate.

- Un vehicul a explodat sambata seara in apropierea unei Curti de Justitie din orasul Londonderry din Irlanda de Nord, au anuntat autoritatile, mentionand ca nicio persoana nu a fost ranita, dar zona a fost evacuata ca masura de precautie, relateaza BBC.

- Cel putin patru persoane au murit joi intr-un atentat cu masina-capcana asupra unei sectii de politie in sud-estul Iranului, a relatat televiziunea de stat, care a adaugat ca multe alte persoane au fost ranite, potrivit Reuters si AFP preluata de Agerpres. "Cel putin patru persoane au cazut…

- Mașina lui Nicolae Ceaușescu, un Mercedez-Benz la moda in epoca de aur, a fost gasit in urma unei licitații care a avut loc in Irlanda. Cel care a cumparat autoturismul a platit pentru cel 50.000 de euro, bani care au fost donați intr-un scop nobil.

- China a arestat 576 de persoane acuzate de introducerea de deseuri in tara in primele 10 luni ale anului, a anuntat agentia de stiri Xinhua, ca parte a eforturilor sale de a impune interdictii asupra importurilor de gunoi de calitate inferioara, relateaza Reuters.

- Cinci civili, intre care trei femei, au fost ucisi duminica in explozia unei masini capcana la Tikrit, in nordul Irakului, unde atacurile fac in continuare morti in pofida victoriei anuntate impotriva jihadistilor, au anuntat surse medicale si din cadrul politiei, relateaza AFP citat de Agerpres.roAtacul,…

- Sase persoane au fost ucise si peste 20 au fost ranite marti intr-un atentat cu masina capcana comis intr-o piata din Al-Qayyarah, oras important la sud de Mosul, fosta 'capitala' a gruparii Statul Is...