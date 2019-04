Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii care a condus atacurile odioase din Sri Lanka era cunoscut de membrii comunitații musulmane cu tendințe clare extremiste, iar comunitatea a alertat autoritațile in urma cu trei ani. Acestea nu au luat insa nici un fel de masura. ”Era un singuratic/ A radicalizat copii” a spus un oficial…

- O explozie a fost auzita joi în localitatea Pugoda, aflata la 40 de kilometri de Colombo, capitala statului Sri Lanka, au informat autoritațile și rezidenții orașului, relateaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters. Poliția a informat ca investigheaza explozia,…

- O explozie a fost auzita joi în localitatea Pugoda, aflata la 40 de kilometri de Colombo, capitala statului Sri Lanka, au informat autoritațile și rezidenții orașului, relateaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters. Poliția a informat ca investigheaza explozia, declanșata într-un…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri într-un interviu pentru postul de televiziune CBS ca toate dovezile arata ca organizația terorista Stat Islamic a inspirat atacurile teroriste din Sri Lanka, în urma carora cel puțin 359 de persoane au fost ucise, potrivit Mediafax.…

- Autoritatile din Sri Lanka au arestat cel putin 60 de persoane suspectate ca ar fi implicate in atacurile teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat presedintele Parlamentului, Lakshman Kiriella, relateaza agentia Reuters, relateaza…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat miercuri ca nu exista dovezi care sa sugereze ca atentatele din Sri Lanka au fost comise ca reacție la atacurile teroriste de la doua moschei din Noua Zeelanda, relateaza Mediafax, citând Reuters. Ruwan Wijewarden, ministru de stat…

- Atacurile sinucigase au provocat un carnagiu in duminica de Pasti in trei hoteluri de lux si trei biserici, in capitala Colombo si in apropiere, iar autoritatile au atribuit aceasta baie de sange miscarii islamiste locale National Thowheeth Jama'ath (NTJ) si incearca sa stabileasca daca aceasta a…

- Fortele Democratice Siriene (SDF), alianta militara condusa de kurzi, a anuntat sambata infrangerea califatului autoproclamat al gruparii Stat Islamic (SI) in Siria, dupa cucerirea ultimului teritoriu detinut de jihadisti in aceasta tara, transmit agentiile internationale de presa. Purtatorul…