Atentate teroriste Kosovo. Planuri malefice Actul de acuzare consultat de AFP face referire si la planuri de atac neprecizate in Franta si Belgia. Potrivit documentului, pe langa atacul asupra unei biserici ortodoxe de la Mitrovica, cei patru jihadisti inculpati pe 4 octombrie intentionau sa organizeze atentate asupra celor doua discoteci din enclava sarba Gracanica si a membrilor Fortei internationale de mentinere a pacii (KFOR). Planurile teroriștilor erau terifiante Grupul, care a incercat sa recruteze voluntari, intentiona "sa plaseze explozibili in discoteci si sa-i declanseze de la distanta" sau sa comita aici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati si o femeie au fost inculpati la Pristina, fiind suspectati ca au planuit atentate islamiste, in special asupra unei biserici ortodoxe sarbe din Kosovo, informeaza sambata AFP citand surse judiciare.Actul de acuzare consultat de AFP face referire si la planuri de atac neprecizate…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …

- Grupul G7, ai carui ministri ai Mediului se reunesc intre 18 si 21 septembrie in Canada, trebuie "sa-si revizuiasca in sus ambitiile climatice" si "sa accelereze" tranzitia sectoarelor energetice pentru ca acestea sa devina "carbon-neutre" pana in 2050, a pledat luni o coalitie de asociatii, citate…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri cu ”Festivalul Salut CULTURA!”, ce va avea loc intre 9 și 30 septembrie 2018, in Amfiteatrul din Parcul Drumul Taberei. Muzica simfonica iese din sala de concerte si invita…

- Avand in vedere sesizarea de catre Franța a Consiliului de Securitate al ONU, brusc a aparut pe tapet problema kurda. Cu toate acestea, de aproape un secol nu e nimic nou in ce-i privește pe kurzi, ei ramanand imparțiți intre Persia și țarile care au rezultat din dezmembrarea imperfecta a Imperiului…

- Unirea Banatului cu Romania a fost proclamata pe 1 decembrie 1918 la Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia. Preluarea de facto și de jure a administrație Banatului de catre autoritațile romanești s-a desfașurat cu intarziere și cu mare greutate, datorita prezenței in regiune a trupelor sarbe și franceze.…

- Atacatori sinucigasi din gruparea Statul Islamic (SI) au ucis miercuri 40 de membri ai fortelor regimului sirian, aliatii lor si civili, in trei atacuri care au lovit orasul pro-regim Sweida, in sudul Siriei, a anuntat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (SOHR).

- Comisia Europeana si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM) au incheiat miercuri la Bruxelles un acord care va permite garzilor de frontiera europene sa fie desfasurate pe teritoriul Macedoniei in cazul unui aflux migratoriu catre UE, relateaza AFP. Acest acord deschide calea unor…