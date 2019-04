Atentate Sri Lanka: trei copii ai unui miliardar danez au murit în deflagraţii Familia miliardarului vizita Sri Lanka, de Paște, cand au avut loc atacurile teroriste soldate cu moartea a cel puțin 290 de persoane și alte sute de raniți. O noua explozie luni in Sri Lanka O noua explozie luni in Sri Lanka „Din pacate, putem confirma aceste informații. Va rugam sa respectați intimitatea familiei. Nu mai avem niciun comentariu de facut pe marginea acestui subiect", a spus purtatorul de cuvant al familiei Povlsen. Anders Holch Povlsen detine lantul international de imbracaminte Bestseller. El este de asemenea cel mai mare unic actionar al gigantului din domeniul vestimentatiei Asos si cel mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Trei dintre cei patru copii ai miliardarului danez Anders Holch Povlsen, proprietarul lanturilor de magazine Bestseller si Asos, au murit in atentatele din Sri Lanka. Familia miliardarului vizita Sri Lanka de Paste, cand au avut loc atacurile teroriste soldate cu moartea a cel putin 290 de persoane…

- Sunt cel puțin 158 de morți pana in prezent in Sri Lanka, locul devenit infern pentru oamenii care se aflau in Biserici la slujba de Paște, dar și in hotelurile din Capitala țarii. Printre victimele exploziilor sunt sute de turiști, aflați in vacanța, printre care și un roman.

