Atentate Sri Lanka. Sonia Simionov: Atacul ''meu''... Schimbare de plan in ultimul moment Sonia Simionov a relatat ca ar fi trebuit sa viziteze capitala Colombo chiar in ziua in care s-au intamplat atentatele, insa planul s-a schimbat pe ultima suta de metri. ''Atacul "meu"... ''Astazi e liniște in Sri Lanka. Mai puțini oameni pe strazi, mai puțina agitație in trafic. Atacurile de duminica, chiar in ziua Paștelui Catolic, au ucis 321 de oameni și au ranit grav peste 500... Am aterizat pe 16 aprilie in Colombo. Un oraș agitat, cu trafic infernal și extrem de galagios. Ne-am cazat in Bentota. La 50 de kilometri distanța.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Politia din Sri Lanka a descoperit luni 87 de detonatoare de bombe intr-o autogara, in capitala Colombo, la o zi dupa un val de atentate soldate cu peste 290 de morti si 500 de raniti in tara, relateaza AFP, inforemaza News.ro.Citește și: Prima REACȚIE din PSD la vizita Comisiei de la Veneția…

- Autoritațile din Sri Lanka au fost avertizate cu doua saptamâni înaintea atacurilor din timpul Paștelui Catolic și aveau numele suspecților, a declarat purtatorul de cuvânt al guvernului Rajitha Senaratne, citat de Guardian.”Pe 14 aprilie, cu 14 zile înaintea incidentelor,…

- Atacuri in Sri Lanka, in duminca Pastelui Catolic. Peste 200 de oameni au fost ucisi in mai multe atentate care au vizat biserici si hoteluri din zona capitalei Colombo, iar peste 500 sunt raniti. ACTUALIZARE 19.30. Potrivit anchetatorilor, 13 suspecti au fost prinsi si pana la noi ordine, nimeni…

