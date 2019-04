Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza agentia Reuters. Potrivit sursei, nu erau explozibili in vehicul. Masura politiei survine in contextul atentatelor…

- Cel putin 359 persoane au murit in urma atacurilor teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, au informat miercuri autoritatile. Purtatorul de cuvand al Politiei, Ruwan Gunasekera, a publicat bilantul, fara a da detalii in plus privind pagubele…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC. Potrivit autoritatilor locale, 24 de persoane au fost arestate pana acum in acest…

- UPDATE – Bilantul atentatelor produse in Sri Lanka a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti Bilantul atentatelor produse, ieri, in Sri Lanka, a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti. Un numar semnificativ de victime sunt straini. Atacurile au vizat 3 hoteluri de lux si…

Presedintele Iohannis condamna atentatele din Sri Lanka