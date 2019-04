Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza agentia Reuters. Potrivit sursei, nu erau explozibili in vehicul. Masura politiei survine in contextul atentatelor…

- Peste 320 de persoane au fost ucise duminica in Sri Lanka, intr-o serie de atentate sinucigase, atribuite de catre autoritati unei grupari radicale islamiste locale si revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), la hoteluri de lux si biserici in care se oficiau slujba de Paste, relateaza AFP, care…

- Bilantul atentatelor de duminica din Sri Lanka a ajuns marti la 310 morti, dupa ce mai multi raniti au decedat din cauza ranilor, a anuntat politia locala, care a efectuat noi arestari, potrivit...

- 'Vreau sa-mi exprim tristetea si apropierea fraterna fata de poporul din Sri Lanka. Sunt alaturi de cardinalul Malcolm Ranjith Patabendige si de intreaga biserica din Colombo. Si ma rog pentru sutele de victime', a spus papa Francisc la incheierea rugaciunii Regina Coeli, care inlocuieste traditionalul…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC. Potrivit autoritatilor locale, 24 de persoane au fost arestate pana acum in acest…

- Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, cel mai mare unic actionar al gigantului de imbracaminte Asos, si-a pierdut trei din cei patru copii in atacurile sangeroase care au avut loc duminica in biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka, soldate cu sute de morti si alte sute de raniti, a relatat luni…

- Departamentul de Stat american a transmis, luni dimineața, un avertisment in care anunța ca gruparile teroriste ar putea continua seria atacurilor in Sri Lanka. "Teroristii ar putea ataca fara vreun avertisment", se arata in alerta emisa de americani. Potrivit acestora, atacurile ar urma sa vizeze locatii…

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…