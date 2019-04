Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre atacatorii din Sri Lanka a studiat in Australia si Marea Britanie inainte sa participe la atacurile cu bomba, a informat Ruwan Wijewardene, ministrul Apararii, scrie The Guardia, relateaza News.ro.Citeste si: Analiza Reuters: aurul din Africa, in valoare de mai multe miliarde de…

- Pachetul, al treilea in zece zile, a fost descoperit marti seara de o patrula a politiei de frontiera, plutind atasat de o vesta de salvare, in apropiere de Kaliakra, in nordul litoralului bulgar, a precizat procuratura locala, citata de postul national de radio. Inauntru se aflau 16 pungi de cate…

- Un șofer roman care ramasese blocat intr-un ambuteiaj pe autostrada M5, din Marea Britanie, a descoperit cu stupoare ca iubita lui murise in accidentul rutier care ingreunase circulația pe șosea, scrie digi24.ro.

- In data de 13 aprilie, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat la control, cetațeanul roman B.V. in varsta de 39 de ani, domiciliat pe raza județului Satu Mare. Barbatul conducea o autoutilitara marca Mercedes, de care era tractata o remorca tip platforma pe care…

- Mama unui copil cu dizabilitați a strans peste 100.000 de semnaturi pentru a putea candida, ca independent, la alegerile europarlamentare. Fara un aparat de partid in spate, ci doar cu dorința de a-i reprezenta la Bruxelles pe cei mai vulnerabili dintre romani. A aflat insa repede ca, in Romania, bunele…

- Keith Flint, celebrul solist al trupei The Prodigy, in varsta de 49 de ani, a fost descoperit mort luni dimineața, in locuința sa din Dunmow, Marea Britanie, potrivit The SunCelebrul cantareț a fost descoperit mort luni dimineața, de echipa de medici și de polițiștii chemați la locuința sa din ...

- Din Dakota de Nord pana in Tennessee si mai ales in zona Marilor Lacuri se anunta un frig cumplit. Gerul a inceput sa puna deja stapanire pe Statele Unite. Pe Lacul Michigan plutesc sloiuri de gheata. Pentru a mentine trenurile in functiune, operatorii de transport in comun au dat foc la sine. La Chicago…