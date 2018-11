Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 56 de persoane au fost ucise si 379 ranite luna trecuta in timpul alegerilor legislative in Afganistan, a anuntat marti ONU, ceea ce face ca scrutinul respectiv sa fie cel mai sangeros inregistrat vreodata in tara, relateaza AFP. Prima din cele trei zile ale scrutinului, care…

- Gruparea ISIS a revendicat luni atentatul cu bomba din apropierea cladirii Comisiei electorale din capitala afgana, soldat cu cel putin sase raniti, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Atacul a fost revendicat intr-o declaratie publicata de Amaq, agentia de presa a gruparii jihadiste.…

- Generalul Abdul Raziq, comandantul politiei din orasul Kandahar din Afganistan, a fost impuscat mortal joi de catre o grada de corp, atacul fiind revendicat ulterior de catre militantii talibani, relateaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- De ultima ORA! ATENTAT terorist SANGEROS. Cel putin 14 MORTI si zeci de RANITI. Atentatul nu a fost revendicat Cel putin 14 persoane au murit si 32 au fost ranite in urma exploziei, a unei motociclete capcana la o reuniune electorala a unei candidate la alegerile legislative din 20 octombrie din Afganistan,…

- Fortele de securitate afgane au pus capat marti unui atac de peste sase ore asupra capitalei Kabul, revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), intr-un moment in care guvernul asteapta inca un raspuns oficial al talibanilor la propunerea de incetare a focului lansata de presedintele Ashraf Ghani, transmite…

- "Anunt un nou armistitiu cu incepere de maine (luni) pana la aniversarea profetului (21 noiembrie), cu conditia ca talibanii sa faca acelasi lucru", a afirmat seful statului in cursul unui discurs televizat. Un prim armistitiu de cateva zile a fost declarat intre cele doua parti in iunie pentru sfarsitul…

- "Confruntarile continua. Zona este incercuita de fortele de securitate", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Hashmat Stanikzai. Un responsabil la fata locului a confirmat acest atac cu conditia anonimatului.Mai multi barbati inarmati trageau asupra centrului de antrenament…

- Talibanii au atacat in noaptea de joi spre vineri orașul strategic Ghanzi, capitala provinciei afgane cu același nume, situat pe autostrada principala care leaga Kabul de Kandahar, relateaza BBC, citat de Mediafax.