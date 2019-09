Atentate noi în Afganistan. Cel puțin 27 de morți Cel putin 24 de oameni au murit si alti 31 au fost raniti marti in Afganistan in apropierea unui miting electoral la care participa si presedintele Ashraf Ghani, transmit Reuters, dpa si AFP. Alte trei persoane au fost ucise intr-un alt atac survenit la Kabul, potrivit unui prim bilant. Seful statului, care urma sa ia cuvant la mitingul din Charikar, capitala provinciei Parwan, la nord de Kabul, a scapat nevatamat din acest atentat, a mentionat un consilier al acestuia. Majoritatea victimelor sunt civili victimelor sunt Directorul spitalului provincial a mentionat ca majoritatea victimelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

