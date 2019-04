Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a anuntat joi ca recomanda evitarea calatoriilor in Sri Lanka in urma atacurilor comise in aceasta tara in duminica Pastelui catolic si care s-au soldat cu 253 de morti, o decizie similara fiind anuntata de Olanda, relateaza AFP. ''In urma atacurilor oribile comise in duminica Pastelui si a operatiunilor de securitate inca in curs de desfasurare in Sri Lanka (...) am decis sa fie revizuite recomandarile de calatorie si sa-i avertizam pe cetatenii britanici sa evite calatoriile neesentiale in Sri Lanka", a anuntat ministrul de externe britanic…