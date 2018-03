Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1500 de persoane, potrivit estimarilor politiei, au protestat marti la Bruxelles impotriva insuficientei mijloacelor umane si materiale, care submineaza eficienta actului de justitie, relateaza AFP. Manifestatia, initiata in special de Asociatia Sindicala a Magistratilor (ASM),…

- Aflat sub control judiciar și avand de respectat obligația de a nu depași granițele teritoriale ale Romaniei, președintele Consiliului Județean Neamț s-a adresat instanței cu o cerere de modificare a condițiilor controlului judiciar. Ionel Arsene a solicitat instanței sa-i permita deplasarea la o conferința…

- Viorica Dancila recunoaște ca a cotizat cu sume mari la partid, dar are și o explicație! ”Am fost europarlamentar!”, a spus, la Antena 3, Viorica Dancila, cand a fost intrebata despre ”miliardele de lei vechi despre care a scris presa”.”Cotizam in mod normal dupa ce am devenit europarlamentar.…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca reactia ministrului de Externe Teofor Melescanu la raportul Comisiei Europene este “una lipsita de simtul realitatii” si cere demisia demnitarului. Potrivit unui comunicat al parlamentarului roman, prin afirmațiile sale, Teodor Melescanu “demonstreaza ca nu…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, marti, ca Ungaria va prospera daca nu va deveni o "tara de imigranti", in caz contrar se va confrunta cu "regres, declin sau stagnare", relateaza agentia MTI. "Pentru ca Ungaria sa progreseze in urmatorii patru ani, niciun imigrant nu ar trebui…

- UE, gata sa sancționeze noua tari, inclusiv Romania, pentru poluare Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane,…

- Europarlamentarul PSD Daciana Sarbu a refuzat sa respecte linia politica dictata de Liviu Dragnea membrilor sai din Parlamentul European in ceea ce privește votul cu privire la activarea Articolului 7 in cazul Poloniei.

- Analistul politic Alina Mungiu-Pippidi a afirmat, vineri, la Iasi, ca traim intr-o societate "corupta" in Romania, in sensul ca in diferite domenii si profesiuni exista grupuri care au "monopolizat avantajul economic" si "abuzeaza" de puterea lor pentru a face ca regulile sa le fie favorabile. "Ce se…

- Vineri, deputatul PSD Florin Iordache a declarat vineri, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, este sigur ca nu vor exista diferente de opinie intre Bucuresti si Bruxelles.

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, sustine eurodeputata Daciana Sarbu, intr-un comunicat...

- Senatorul Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al Senatului Romaniei a participat marți, 27 februarie 2018, la reuniunea interparlamentara Pactele globale ale ONU privind refugiații și migranții și rolul parlamentelor, eveniment desfașurat la Bruxelles. La reuniunea organizata de Comisia pentru libertațile…

- "Nu este posibil" sa fie luata in calcul o perioada de tranzitie fara data limita dupa separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana (UE), programata pentru sfarsitul lui martie 2019, a estimat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a prezidat, luni, reuniunea Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova (GAERM), a informat MAE, printr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, reuniunea a fost organizata la Bruxelles in marja Consiliului Afacerilor Externe,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- "Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a încerca sa deblocheze învestirea unui nou presedinte al guvernului regional, în timp ce Carles Puigdemont ramâne singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Serviciile de informatii franceze apreciaza ca belgiano-marocanul Oussama Atar, considerat ca ar fi creierul atentatelor teroriste de la Paris si Bruxelles, ar fi decedat in urma cu cateva saptamani in zona de conflict siriano-irakiana, relateaza vineri publicatia belgiana Le Soir, citand postul…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis a facut o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor…

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat joi ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Marea, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea…

- Primul ministru a facut un apel catre reprezentantii autoritatilor locale si centrale sa comunice problemele pe care le intampina in acest sens, pentru a fi solutionate de urgenta. Premierul a declarat ca infrastructura, respectiv corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a ironizat miercuri, la Bruxelles, intr-o conferinta comuna de presa cu Viorica Dancila, ca este vorba de al cincilea premier din Romania cu care se intalneste de la inceputul mandatului sau si si-a exprimat speranta ...

- Jurnaliștii de la Digi24 au stat de vorba cu mai mulți europarlamentari romani dupa conferința de presa comuna a premierului Viorica Dancila și a președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cel din urma i-a transmis prim-ministrului roman ca țara noastra trebuie sa continue lupta anticorupție.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…

- Audierea premierului Viorica Dancila la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii CNCD , dupa ce i a calificat autisti pe cei ce dezinformeaza la Bruxelles, a fost reprogramata pentru 27 februarie, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele CNCD, Asztalos Csaba.Acesta a precizat ca audierea…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan lanseaza un atac dur la adresa PSD, caruia ii reproșeaza ca in campania electorala din 2016 „i-a mințit” pe romani, promițand ca salariile vor crește in anul urmator.„PSD, in campania electorala din 2016: salariile vor crește. PSD, dupa 1 an de guvernare…

- Preocuparile Uniunii Europene cu privire la posibilitatea acordarii accesului unui stat aflat in afara UE la datele criptate de navigație prin satelit, face ca Bruxelles-ul sa excluda Marea Britanie de la aceste informații. Experții militari avertizeaza ca forțele britanice vor avea accesul…

- Uniunea Europeana a inceput, in sfarsit, sa trateze cu seriozitate Balcanii Occidentali. Cel putin aceasta rezulta din noua ei strategie pentru aceasta regiune, denumita sugestiv: ”O perspectiva credibila a extinderii pentru un angajament sporit fata de Balcanii Occidentali” (A credible enlargement…

- Europenii au depus eforturi sa isi asigure partenerul american, angajandu-se sa nu priveze NATO de capacitatile lor militare si sa isi mareasca contributiile la apararea colectiva, intr-o reuniune pregatitoare a summitului Aliantei Nord-Atlantice din iulie, relateaza AFP conform News.ro . Aliatii europeni…

- Romania nu poate sa renunte la productia de energie pe carbune, iar termocentralele din tara noastra se vor alinia in ritmul lor la cerintele de mediu ale Uniunii Europene si nu atat de repede cum cer oficialii de la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, intr-un interviu acordat…

- Trimiterea scrisorii de "divort" a Marii Britanii la Bruxelles, prin care aceasta anunta oficial Uniunea Europeana ca doreste sa iasa din Blocul comunitar, a costat 985,50 de lire sterline, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Presiunea progresistilor de la Bruxelles incepe sa dea roade si in Romania, Guvernul de la Bucuresti cedand teren in delicata problema a admiterii „fara numar” de migranti. Astfel ca, dupa ce Klaus Iohannis a tacut malc, spre deosebire de presedintii altor tari central-europene, atunci cand comisarii…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri, ca in privinta alertei cu un plic suspect din imobilul in care isi desfasoara activitatea Sectiei Consulare a Amabasadei Romaniei la Bruxelles, ca nu a fost afectata integritatea si siguranta cetatenilor romani si a personalului diplomatic roman.

- Vizita lui Iurie Leanca la Bruxelles a fost fara succes, iar europeni l-au trimis acasa. Declarațiile aparțin fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și au fost facute in cadrul emisiunii IMPORTANT de la TVC21.

- Fanii Fed Cup sunt in siguranta. Jandarmul Tony a facut controlul pirotehnic :) Plutonierul major Catalin Sucala alaturi de coechipierul sau Tony, un ciobanesc belgian malinois, au efectuat un control pirotehnic in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca inainte de meciul de Fed Cup Romania-Canada. …

- “La sfarșitul saptamanii trecute am mulțumit echipei ONRC pentru colaborare, profesionalism și loialitate. In cei aproximativ 5 ani de mandat, in calitate de director general adjunct al Oficiului Național al Registrului Comerțului, am susținut interesele instituției la reuniunile internaționale, am…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea...

- Protestele #rezist au ajuns la Parlamentul European, la Bruxelles, chiar la doi pași de sala de plen. Fotografiile care au facut inconjurul planetei au fost aduse in inima Europei, pentru ca, spun organizatorii expoziției „Romania in strada. Vrem justiție, nu corupție”, cei de aici trebuie sa aiba imaginea…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Cluade Juncker, a declarat miercuri, la Bruxelles, ca daca legile Justiției din Romania raman in forma actuala, primirea Romaniei in Schengen și ridicarea MCV se vor discuta in alți termeni.

- Romania ar trebui sa fie azi cu motoarele turate pentru a juca un rol important in negocierile europene vitale si pentru tara noastra. In schimb, prim-ministrii si ministrii coalitiei, de un an merg pe rand la Bruxelles pentru a da explicatii pentru legile justitiei.

- Comisia Europeana a chemat, astazi, la Bruxelles, noua tari ale Uniunii, printre care si Romania, care incalca normele de calitate a aerului. Potrivit purtatorului de cuvant al Comisiei, Margaritis Schinas, este ultimul avertisment inainte de actionarea in instanta, care ar putea duce la sanctiuni financiare.…

- "Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta nu inseamna ca sunt de acord cu dumnealui. Nu poate sa spuna ca oamenii nu traiesc mai bine, traiesc mai bine, puterea de cumparare a crescut, salariile au crescut, nu poate sa spuna ca au scazut. Dar, pana la urma realitatea e una…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- Intr-o declarație comuna publicata miercuri pe site-ul Comisiei Europene, președintele CE Jean Claude-Juncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans au facut „apel” la Parlamentul Romaniei sa „regandeasca” legile justiției și au afirmat ca urmaresc „cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania”.

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- In cadrul vizitei sale la Bruxelles, Iurie Leanca a avut o serie de intaniri la Parlamentul European. Viceprim-ministrul a purtat discutii cu mai multi europarlamentari, printre care Sorin Moisa (PPE), Petras Austrevicius (ALDE), și Rebecca Harms (Grupul Verzilor).

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS. Printr-un alt…

- Liderul catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, a plecat luni dimineata cu avionul spre Copenhaga, in pofida riscului de a fi arestat daca paraseste teritoriul Belgiei, in baza mandatului international care il vizeaza, transmite AFP, preluand cotidianul spaniol El Pais, informeaza agerpres.ro. …

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, si mai mult decat dublu fata de anul 2015, cand a transportat putin peste 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri cu 70%…