- "Alaturi de intreaga Familie Regala, imi exprim consternarea si profunda durere pentru violenta care s-a abatut asupra multor oameni pasnici, localnici si straini, in orase din Sri Lanka. Atentatele din biserici si spatii publice din Sri Lanka, produse in ziua in care credinciosii catolici sarbatoreau…

- Custodele Coroanei, Margareta, se declara ''consternata'' de atentatele din biserici si spatii publice din Sri Lanka, pe care le califica drept ''o crima abominabila'' si ureaza ''insanatosire grabnica celor raniti''. "Alaturi de intreaga…

- Președintele SUA, Donald Trump, a comis o gafa de proporții, in mesajul prin care transmitea condoleanțe celor din Sri Lanka, ca urmare a atentatelor teroriste comise de Paște. Trump a spus in mesajul sau ca au murit 138 de milioane de oameni in acest atentat.Citește și: Tanarul care l-a ENERVAT…

- Cel putin 290 de persoane au murit si peste 500 au fost ranite in opt explozii produse duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, unde oamenii se adunasera pentru a sarbatori Pastele catolic, informeaza BBC. Prima deflagratie a avut loc la o biserica din capitala Colombo, oficialii vorbind despre…

- Președintele Donald Trump a comis o noua gafa atunci cand a incercat sa iși exprime condoleanțele pentru atentatele din Sri Lanka, in care au murit cel puțin 290 de persoane. Președintele SUA a scris ca „milioane de oameni” au murit in duminica de Paște, in Sri Lanka.

- Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat ca 207 peresoane au fost ucise si peste 400 au fost ranite in atacurile de duminica, relateaza BBC, conform Mediafax.Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo…

- Intr-un prim bilant, autoritatile anuntasera moartea a 20 de persoane. Exploziile au avut loc la biserici in Kochchikade, Katuwapitiya si Batticaloa, dar si la hotelurile de lux The Shangri La, Cinnamon Grand si Kingsbury din capitala Colombo. In biserici se celebra slujba de Pastele catolic. Deocamdata,…

