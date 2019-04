Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei declaratii publicate online de platforma jihadista Nashir News, atacul de sambata asupra Ministerului afgan al Telecomunicatiilor a fost comis de patru militanti ai Statului Islamic. Opt copii romani au fost prinși in infernul din Sri Lanka. Ministrul de Externe a facut anuntul …

- "Am luat legatura si telefonica cu unii dintre cei care sunt in vacante sau locuiesc in Colombo. Din discutiile pe care le-am avut cu oamenii, am inteles ca nu au fost afectati pana acum in niciun fel de atacurile teroriste. Chestiunea cea mai sensibila este faptul ca un grup de opt copii cu un insotitor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, la solicitarea News.ro, ca Ambasada Romaniei la Colombo urmareste indeaproape evenimentele legate de exploziile din Sri Lanka, iar autoritatile locale nu au notificat pana in prezent ambasada cu privire la existenta unor cetateni romani printre…

- O masina cu numere de inmatriculare apartinand Ministerului de Interne a fost filmata pe un drum national din Gorj in timp ce gonea cu 150 de kilometri pe ora. In plus, soferul depaseste si pe linie continua. Filmarea a fost facuta de un sofer aflat in trafic. Masina ministerului nu avea semnale acustice…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca cei trei marinari romani, care au fost rapiți de pe o nava aflata in largul statului Togo pe 3 martie, au fost eliberați. Marinarii romani urmeaza sa fie repatriați in zilele urmatoare. Ei vor fi asistați de Ambasada Romaniei la Abuja, Nigeria, pentru efectuarea…

- Ministerul a fost interpelat vineri pe reteaua sociala Twitter de catre o britanica care s-a declarat "cu adevarat socata" de coperta noului sau pasaport. "Suntem inca in UE. De ce noul meu pasaport nu reflecta acest lucru?" a intrebat Susan Hindle Barone. "Pasapoarte (de culoare) bordo…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, duminica, ca autoritatile etiopiene nu au notificat, pana in prezent, ambasada romana din Etiopia cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele implicate in accidentul aviatic, iar la nivelul misiunii diplomatice nu s-au inregistrat solicitari…

- Membri ai Directiei Control si Integritate din minister au fost trimisi sa analizeze situatia de la spitalul iesean. Reprezentantii institutiei medicale sustin ca ar fi vorba despre un control de rutina, care se desfasoara periodic.