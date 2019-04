Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Sri Lanka au revizuit joi bilantul victimelor inregistrate in atentatele comise in duminica Pastelui catolic, anuntand ca au fost ucise 253 de persoane si nu 359 cum s a anuntat anterior, relateaza AFP citat de Agerpres.roIntr un comunicat, Ministerul Sanatatii a anuntat ca personalul…

- Masura politiei survine in contextul atentatelor sinucigase care au avut loc duminica in biserici din Negombo, Batticaloa si Colombo si in trei hoteluri de cinci stele din capitala srilankeza, atacuri revendicate de gruparea Stat Islamic (SI). Unul dintre atacatori sinucigasi, surprins de…

- Cel puțin 290 de persoane au fost ucise intr-o serie de explozii in Sri Lanka in Duminica Paștelui, conform datelor recent actualizate. Guvernul intenționeaza sa organizeze o reuniune a consiliului de securitate pentru a evalua nivelul de amenințare in țara.

- Atentate sinucigase au provocat adevarate carnagii, in diminica Pastelui, in trei hoteluri de lux si trei biserici, in plina slujba, la Colombo. Autoritatile atribuie baia de sange miscarii islamiste locale National Thowheeth Jama'ath (NTJ) si cauta sa afle daca aceasta a primit un sprijin logistic…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC.

- UPDATE – Bilantul atentatelor produse in Sri Lanka a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti Bilantul atentatelor produse, ieri, in Sri Lanka, a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti. Un numar semnificativ de victime sunt straini. Atacurile au vizat 3 hoteluri de lux si…

- Bilantul atentatelor care au lovit duminica hoteluri de lux si biserici catolice care celebrau Pastele s-a ridicat la 207 morti si peste 450 de raniti, a anuntat politia, informeaza Agerpres, citand AFP. Bilantul ia in considerare victimele a opt deflagratii ...