Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, l-a criticat atitudinea lui Calin Popescu Tariceanu dupa vizita din Statele Unite ale Americii. El susține ca liderul ALDE iși „bișnițarește” acțiunea și il acuza de minciuna.Citește și: ALERTA Accident CUMPLIT: Un tren a intrat intr-un microbuz,…

- O turma de vaci de lapte de la o ferma britanica par a fi niste vite obisnuite, dar sunt de fapt pioniere ale internetului, beneficiind de conectivitate 5G inaintea oamenilor, transmite Reuters. Cisco Systems, care dezvolta infrastructura de retele pentru tehnologia emergenta, a instalat prototipuri…

- "Legaturile dintre Romania si SUA au ajuns la punctul culminant de la stabilirea relatiilor diplomatice in urma cu aproape 140 de ani. In ultimii ani, relatia bilaterala dintre Romania si Statele Unite ale Americii s-a consolidat profund, pe toate dimensiunile, ajungand la un maxim istoric potrivit…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca administrația SUA nu au impus înca "cele mai stricte sancțiuni" împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolas Maduro, relateaza site-ul postului CNN. "Într-un anumit moment, îmi imaginez ca lucrurile…

- Uniunea Europeana nu va fi de acord sa renegocieze acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar dar ar putea exista ceva marja de manevra pentru o declaratie privind "backstop"-ul irlandez, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa din Ministerul spaniol de Externe, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, impotriva "recurgerii la forta" in Venezuela, a informat Moscova, in contextul in care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. In cursul unei discutii telefonice purtate "la…

- In prima vizita in capitala Ungariei de catre un secretar de stat al SUA, din 2011, Mike Pompeo și ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, au anunțat ca Washingtonul și Budapesta au ajuns la un compromis privind un acord de cooperare in domeniul apararii, subiect care a afectat relațiile dintre…

- Premierul britanic Theresa May va avea o intalnire importanta cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic a declarat ca intenționeaza sa obțina unele schimbari ale condițiilor Brexit-ului, cu scopul de a asigura aprobarea…