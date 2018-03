Stiri pe aceeasi tema

- Un colet cu exploziv a ranit luni o persoana la Austin, in statul american Texas, unde politia stabilise deja o legatura intre alte doua incidente similare, informeaza AFP.Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan.…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- ​Elon Musk spune ca in 2019 vor avea loc primele teste cu nava care in viitor ar trebui sa ajunga si pe Marte si chiar sa duca oameni acolo, pentru a forma o colonie. Visul nebunesc al lui Musk a fost criticat de multi, iar omul de afaceri a admis acum ca termenele pe care le da sunt "optimiste". Musk…

- Douazeci si una de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma atacului cu o substanta neurotoxica care l-a vizat pe fostul agent rus de spionaj Serghei Skripal si fiica acestuia, Yulia, a anuntat politia britanica, potrivit site-ului agentiei Dpa.

- Un nou scandal zguduie organizația PNL Rovinari. O discuție intre un actual și un fost consilier local PNL devoaleaza cat au platit liberalii din orașul minier pentru un loc pe lista la alegerile locale din 2016. Sunt vehiculate sume intre 5.000 și 10.000 de lei care ar fi ajuns la președintele…

- Poliția din Toronto a gasit ramașițele celei de-a 7-a victime a criminalului in serie Bruce McArthur și cere sprijinul publicului pentru stabilirea identitații barbatului. Descoperire a fost...

- Epidemia de rujeola declanșata in ianuarie 2016 in Romania face și acum noi victime. Doi copii au murit, unul in varsta de 8 luni, celalalt de 10 luni, ambii din Bacau. Numarul deceselor a ajuns la 40! Pe langa aceștia, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data…

- Codrin Scutaru, fost secretar de stat si consilier al Primului Ministru, a fost numit deputy managing director al sucursalei din Romania a McGuireWoods Consulting, una dintre cele mai importante companii de afaceri publice din SUA "Numirea lui Codrin Scutaru in functia de deputy…

- Patru atentate - dintre care trei revendicate de talibani - au vizat sambata forte guvernamentale afgane, soldate cu cel putin 23 de morti si peste 20 de raniti, la o luna dupa o serie de atacuri sangeroase ce au luat ca tinta mai ales civili, relateaza AFP, conform news.ro.O baza militara,…

- Un studiu realizat de neurologii de la University of California pe o perioada de 15 ani pe 1700 de persoane peste 90 de ani arata ca persoanele care au consumat in jur de doua pahare de bere sau vin pe zi au avut cu 18 % mai mici șanse de a muri prematur, scrie Chicago Tribune. In același timp, subiecții…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa, scrie agerpres.ro. Joe Biden s-a exprimat la Austin…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden s-a folosit duminica de un discurs rostit in Texas pentru a-l critica pe presedintele Donald Trump pentru lipsa de angajament fata de stiinta si cercetare, a informat presa locala, relateaza luni dpa. Joe Biden s-a exprimat la Austin la intalnirea…

- Noi inregistrari exclusive ale unei discuții dintre Vlad Cosma și Mircea Negulescu, difuzate de Realitatea TV! In urma cu aproximativ doi ani, fostul deputat PSD, Vlad Cosma, il informa pe Mircea Negulescu cum are de gand Sebastian Ghița sa „scape” de dosarele penale deschise pe numele sau, facand…

- Muzicianul James Hetfield, solistul trupei de rock Metallica, va juca in filmul "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile", o biografie a ucigasului in serie american Ted Bundy, informeaza contactmusic.com.

- Razvan Lucescu e lider in Grecia, cu PAOK Salonic, iar Mircea Lucescu ii prevede un viitor de senzație fiului sau. Antrenorul de 48 de ani s-a aflat in negocieri cu Crotone, insa "Il Luce" spune ca Razvan va antrena in viitor in Serie A. "Razvan este primul in clasament, se descurca foarte bine. Putea…

- Un atac armat a avut loc in timpul unei slujbe religioase in Texas, Statele Unite. Un barbat a injunghiat patru enoriași in timpul desfașurarii unei slujbe religioase in interiorul unei case. Dintre victime, una a murit, iar restul au fost ranite grav. Persoana care a murit avea 61 de…

- Cine doreste sa faca taximetrie la Resita va trebui sa aiba vehicule electrice sau cel putin hibrid, asa au decis alesii urbei, in cadrul celei mai recente sedinte. Pe scurt, a fost modificat regulamentul de organizare a serviciului de transport in regim de taxi si de inchiriere pe raza urbei,…

- Gigi Becali a dezvaluit amanunte incredibile de la ”Revelionul bogatasilor”, din Poiana Brasov, unde a participat si el. Aflat in sectorul VIP, patronul FCSB-ului le-a ”dat” rusine ambasadoarei Olandei, Stella Ronner Grubacic, si ”Regelui asfaltului” Nelu Iordache. Conform spuselor milionarului, cei…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care doresc sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia opiniei publice un ghid, care prezinta o serie aspecte practice, deosebit de importante pentru buna desfasurare a calatoriei in Republica…

- In 2019, Porsche va lansa versiune de serie a conceptului electric Mission E. Nemții spun ca in mai puțin de 20 de minute, bateria va ajunge la 80% din capacitatea maxima. Constructorul promite și o serie de sisteme de conducere autonoma.

- Cum a scapat cu viata o fetita de cinci ani MUSCATA de un SARPE cu CLOPOTEI Fetita, de 5 ani, se afla cu familia într-un parc natural Longhorn Cavern din Burnet - Texas, când un diamantin occidental, printre cei mai raspânditi serpi cu clopotei din America de Nord,…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea…

- Un cetațean moldovean, in varsta de 33 de ani, a fost amendat de catre Poliția municipala din Reggio Emilia, dupa ce a fost prins ca transporta colete fara a avea autorizațiile necesare.

- Federer, de cinci ori castigator la Melbourne, va evolua in faza urmatoare cu cehul Tomas Berdych, locul 20 ATP si cap de serie numarul 19, care l-a invins, cu 6-1, 6-4, 6-4, pe italianul Fabio Fognini, locul 25 ATP si cap de serie numarul 25, in doua ore si opt minute. Federer conduce cu 19-6 in intalnirile…

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, au avertizat joi mai multi specialisti, relateaza AFP. Aceste aplicatii "clone", care seamana…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) a fost desemnata cap de serie nr. 3 in proba masculina de dublu la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, tenismanul constantean si partenerul sau, care anul trecut s-au oprit in optimi la Melbourne, vor…

- Atacantul Federico Piovaccari, fost jucator la Steaua Bucuresti, a semnat un contract cu echipa Ternana, din a doua liga italiana de fotbal, a anuntat clubul. Piovaccari (33 ani), care a jucat ultima oara esalonul secund din China, la Harbing Yiteng, a parafat o intelegere valabila pana pe 30 iunie…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a facut acuzații dure și grave la adresa premierului Mihai Tudose. Mai exact, in mesajul postat pe pagina sa de facebook senatorul il compara pe Tudose cu Basescu. „Tudose, ca Basescu: cu cat țipa mai tare cu atat sa fim atenți ce face pe la spate!”

- Deian Boldor a fost imprumutat 6 luni de la Montreal Impact și se intoarce la Verona dupa un an și jumatate. Fundașul roman de 22 de ani nu prinsese decat 5 meciuri in Canada in MLS. Un roman vine s-o ajute pe Hellas Verona sa scape de la retrogradare. Doar 6 luni a rezistat Deian Boldor in Canada,…

- Simona Halep, locul I WTA, trebuia sa joace, de la ora 8:00, finala turneului de la Shenzhen, cu detinatoarea trofeului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6. Numai ca meciul a fost amanat, din cauza ploii.Organizatorii anunța ca partida s-ar putea relua…

- REACTIE… Rasturnare de situatie la Freiburg! Catalin Ciolpan, huseanul acuzat ca a violat si ucis in Germania o tanara de 27 de ani, dupa cel putin o alta crima comisa in Austria, in circumstante asemanatoare, a reactionat, atacand sentinta de fond cu “Apel”, semn ca nu vrea sa stea toata viata in inchisoare.…

- El s-a nascut pe 1 martie 1989, este originar din Beaumont, Texas și a absolvit universitatea Tulane, in anul 2011, informeaza siteul oficial al CSM CSU Oradea. Richard a semnat un contract pentru actualul sezon competitional. „Jucatorul nord-american se evidențiaza prin agresivitatea…

- De la Josef Mengele, medicul supranumit „Ingerul mortii”, capitanul SS care a facut experimente odiose pe evrei la Auschwitz, pana la Harold Shipman, supranumit „Doctorul Moarte“, care si-a ucis 218 pacienti, de-a lungul istoriei s-au inregistrat zeci de medici criminali in serie.

- Compania Apple este acuzata cu dovezi concrete ca incetinește, in mod intenționat, funcționarea modelelor mai vechi de iPhone. O testare sintetica a performanței procesorului de pe modelele mai vechi de iPhone arata clar ca performanța acestora se degradeaza in timp și ca acest lucru este facut deliberat…

- Carlos Sainz este un caștig pentru Formula 1 și un pilot ce se poate lupta pentru victorii cu un monopost potrivit, acesta reușind multe clasari in puncte in cele trei sezoane in Marele Circ. Pilotul spaniol a terminat sezonul F1 2017 la Renault F1 Team (prima sa cursa cu echipa franceza find in Austin,…

- Daniel Horodniceanu, șeful DIICOT, a facut, intr-un interviu acordat RTV, declarații explozive despre dosarele grele ale procurorilor DIICOT, dar și despre schimbarile la Legile Justiției. Acesta a vorbit și despre derapajele din sistem, punctand ca a avut astfel de cazuri și in interiorul DIICOT, dar…

- Seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, trage un semnal de alarma si spune ca toate propunerile desfiinteaza orice dosar penal, in care sunt investigate fapte cu violenta. Criminali, violatori sau aflti infractori periculosi vor fi prinsi mult mai greu sau poate niciodata, a…

- 'FSB a pus capat la Sankt-Petersburg activitatilor ilegale ale unei celule clandestine de membri ai SI, care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie', se arata intr-un comunicat al FSB, citat de RIA Novosti. Printre actiunile pregatite de aceasta celula se numarau un 'atentat sinucigas',…

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamantul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, informeaza AFP. NASA informeaza ca, totusi, niciuna dintre cele opt planete nu ar putea gazdui forme…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului auto, a crescut atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata cu 7,6% fiecare, in primele zece luni din 2017 fata de perioada similara din 2016, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).

- NASA a spus ca va face un anunt foarte important despre vanatoarea de extraterestri, in urma parteneriatului pentru inteligenta artificala de la Google. Cei de la NASA au spus ca stirea va fi centrata pe colaborarea cu giantul online Google. Telescopul Kepler a fost dotat cu sistemul de inteligenta…

- In ajunul sarbatorilor de iarna, Directia de Politie a mun. Chisinau vine cu sfaturi adresate cetatenilor privind combaterea si prevenirea furturilor din apartamente si case, intrucit persoanele predispuse vor profita de lipsa proprietarilor de la domicilii si de neatentia lor. Astfel, polițiștii recomanda:…