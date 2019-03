Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitii de amploare in Gagauzia. Politistii au descins la domiciliile mai multor membri ai unei retele infractionale din Ceadar-Lunga, suspectati de trafic de droguri si de comiterea mai multor jafuri si talharii.

- Polițiștii rutieri din Vaslui cer primarilor din comune sa cumpere veste reflectorizante pentru caruțași, din cauza numarului mare de accidente produse pe raza județelor in care sunt implicate atelaje nesemnalizate. Comisarul-șef Sergiu Anton, șeful Serviciului Poliției Rutiere, s-a intalnit cu primarii…

- Politia este pe urmele unor suspecti care aa incercat sa sparga un bancomat din Baleni. Oamenii legii au un cerc de suspecti si va fi doar o chestiune de timp pana la prinderea lor. Politistii au folosit chiar si un caine de urma.

- In urma activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale de la Politia municipiului Buzau in cazul unei infractiuni de talharie sesizata Politiei in noaptea de 18 spre 19 ianuarie a.c., au fost identificați principalii banuiți de comiterea faptei – doi tineri in varsta de 28, respectiv…

- Politistii din Dambovita au inceput o ancheta, sambata, dupa ce casa generalului Toma Zaharia a fost sparta. Hotii au fugit cu bani, bijuterii si ceasuri. Locuinta se afla in Tartaresti.

- Politia din Germania a arestat un tanar suspectat ca saptamana trecuta a comis un atac cibernetic asupra mai multor politicieni din tara. Este vorba despre un baiat de 20 de ani, retinut intr-un apartament din orasul Frankfurt.