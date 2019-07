Atentat terorist. Un polițișt a fost ucis. Cel puţin şapte morţi Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au ucis doi politisti. Apoi, un alt atacator si-a detonat bomba pe care o avea asupra sa la poarta unui spital, la sosirea ambulantei care transporta raniti din primul atac. Cel putin cinci oameni au murit in acest al doilea atentat, intre care alti doi politisti, si 17 au fost raniti, a afirmat un purtator de cuvant… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

