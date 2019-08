Atentat terorist: O bombă a explodat la o nuntă din capitala afgană Kabul (VIDEO) O bomba a explodat sambata seara la o nunta din capitala afgana Kabul provocand ranirea a cel putin 20 de persoane, au declarat oficiali si serviciile de urgenta, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Explozia, care nu a fost revendicata pana acum, s-a produs intr-o zona destinata barbatilor dintr-un restaurant pentru nunti din vestul Kabulului, la ora locala 22.40 (18.10 GMT). CITEȘTE ȘI: Factorii care cresc riscul cancerului la stomac. Primele simptome la care trebuie sa fii atent CITEȘTE ȘI:care cresc riscul cancerului la stomac.simptome la care trebuie sa fii atent Un spital de urgenta din Kabul a anuntat ca 20 de persoane ranite au fost aduse de ambulante.



