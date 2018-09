"Politia a arestat sapte barbati joi (...) suspectati de a fi intr-un stadiu foarte avansat in pregatirea unui atentat terorist major in Olanda", a declarat ministerul public intr-un comunicat, adaugand ca unul dintre acestia dorea "sa faca numeroase victime".



"Ministerul public si politia sunt convinse ca un atac terorist a fost impiedicat odata cu arestarea suspectilor" la orele dupa-amiezii la Arnhem (est) si Weert (sud), a informat procuratura.



In cursul unei anchete care a durat mai multe luni, politia a tinut sub observatie un grup de persoane avand relatii cu un barbat…