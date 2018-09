ATENTAT terorist major, dejucat în Olanda. Șapte arestați Ei voiau sa comita atentatul la un mare eveniment in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de asalt de tip AK-47, a anuntat joi procuratura, potrivit AFP. ”Politia a arestat sapte barbati joi (...) suspectati de a fi intr-un stadiu foarte avansat in pregatirea unui atentat terorist major in Olanda”, a anunțat ministerul public intr-un comunicat, adaugand ca unul dintre acestia dorea "sa faca numeroase victime". In cursul unei anchete care a durat mai multe luni, politia a tinut sub observatie un grup de persoane avand relatii cu un barbat de origine irakiana,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Procuratura olandeza a anuntat intr-un comunicat ca politisti puternic inarmati i-au arestat pe cei sapte barbati la Arnhem, la aproximativ 100 de kilometri sud de Amsterdam, si Weert, in sudul Olandei, in apropiere de frontiera cu Germania si Belgia. Ancheta a fost lansata de catre serviciile de informatii,…

