Atentat terorist. Mai multe victime

- Cel putin trei persoane au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas comis langa un punct de control al fortelor de securitate irakiene in nordul Bagdadului, au anuntat mai multe surse din politie, informeaza AFP.

- Accident rutier grav miercuri dimineața, pe DN 2, pe sectorul de drum care leaga comunele Patrauți de Darmanești. Aflat la volanul unui autoturism marca Audi, Constantin C., un barbat de 32 de ani din comuna Satu Mare, se indrepta spre Suceava. In jurul orei 11.10, acesta a franat brusc pentru a ...

- Mai multe ambulanțe au fost solicitate in cursul acestei seri (ora 19:20) in localitatea Codaești, județul Vaslui, dupa ce in urma unui accident rutier o femeie (31 de ani) și doi copii (4 și 7 ani) au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Patru politisti au fost ucisi sâmbata în Casmirul indian în explozia unei bombe plasate de presupusi militanti islamisti, a anuntat politia, la numai sase zile dupa un alt atac al rebelilor în regiune soldat cu moartea a patru

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Anul trecut numarul celor morti in accidente de avion a fost cel mai mic de cand se tin statistici, fiind vorba de 79 de victime in zece accidente, arata datele Airline Safety Network, citate de BBC. Spre comparatie, in 2016 au fost 303 morti, iar in 2005, aproximativ 1.000. Datele includ zborurile…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Atentat TERORIST de UTLIMA ORA. Noua morti si numerosi raniti. ISIS revendica atacul Statul Islamic revendica atacul asupra unei biserici copte, soldat cu noua morti . Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul comis vineri asupra unei biserici copte de la periferia sudica a capitalei…

- Doi barbati înarmati au atacat vineri o biserica copta în sudul capitalei egiptene Cairo, omorând patru persoane. Unul dintre agresori a fost împuscat mortal de fortele de securitate, transmit dpa si AFP, citând surse de securitate. Atacatorii au deschis focul…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca explozia produsa in supermarketul Perekrestok, aflat in nord-estul orasului Sankt-Petersburg, este rezultatul unui act de terorism, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP, citat de antena3.

- UPDATE Explozie a provocat noua victime, potrivit informațiilor preliminare. 50 de persoane au fost evacuate.Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord-vest, a anuntat politia…

- Echipajele SMURD au intervenit la 29 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Mioveni a intervenit in…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters.Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Nu va aruncati la pamant pentru a mima ca ati fost doborati. Nu va opriti pentru a ridica pe cineva. Avertizati-i pe ceilalti ca se intampla ceva, dar fara sa va opriti pentru a-i convinge. Dar mai ales, fugiti de la scena atacului, iar daca nu este posibil, ascundeti-va pentru a nu fi vazuti. Acestea…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP.

- Este stare de alerta in Somalia! Cel putin 15 ofiteri au fost ucisi joi intr-un atac intreprins asupra Academiei de Politie din capitala Somaliei, Mogadishu, de un terorist kamikaze deghizat in politist, au anuntat oficiali somalezi, informeaza AGERPRES, citand Reuters. Citeste si: Lovitura…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut marti o vizita surpriza la targul de Craciun Breitscheidtplatz din Berlin, unde anul trecut a avut loc un atentat terorist cu un camion, 12 persoane fiind ucise si alte cateva zeci ranite, transmite dpa, scrie agerpres.ro. Sefa executivului german a vizitat…

- Doi civili si un kamikaze au murit luni intr-un atentat sinucigas produs intr-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadistilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante. "Un kamikaze s-a aruncat in aer in aceasta dimineata…

- Detonarea a ceea ce pare o bomba artizanala, potrivit mai multor publicatii, a avit loc catre ora locala 7.30 (14.30, ora Romaniei), intr-un tinel care leaga Times Square si autogara Port Authority, un loc foarte aglomerat la acea ora. Politia si pompierii din New York au anuntat ca patru persoane au…

- Un nou atentat terorist a fost dejucat de poliția britanica. Un adolescent din Regatul Unit este suspectat ca planifica sa intre cu o mașina in mulțime in orașul Cardiff in timpul concertului lui Justin Bieber programat pentru luna viitoare.

- Militanți suspecți au lansat un atac cu focuri arma și bomba asupra unei moschei din provincia Sinai, in nordul Egiptului, ucigand 184 de oameni, scrie agenția de stat egipteana, citata de BBC.

- Cel putin 85 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac cu bamba si armat la o moschee, in nordul instabilului Sinai egiptean, aparent ultimul dintr-o serie de atacuri ale unei grupari locale afiliate Statului Islamic, potrivit agentiei de stat Mena, scrie The Associated Press.

- Cel putin noua persoane au decedat, iar alte noua persoane au fost ranite, în urma unui atentat sinucigas la un hotel din Kabul unde avea loc un miting politic, atacul fiind revendicat de reteaua terorista Stat Islamic, informeaza Reuters si postul France 24. Incidentul s-a produs în…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise miercuri seara, cand patru atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer intr-un oras din nord-estul Nigeriei, au anuntat autoritatile statului Borno, informeaza joi dpa. Primul atac a avut loc pe un teren de rugaciune din Konduga, langa orasul Maiduguri, in timp ce celelalte…

- Alarma de atentat terorist pe stadionul din Bruges, inainte de meciul Belgia - Japonia 1-0! Serviciile de securitate au permis amicalul in ultima clipa. Ofițerul de presa al federației belgiene confirma: "Cu o ora inaintea meciului, nici nu știam daca se va juca". Marți, la 17:30, poliția și serviciile…

- Aproximativ 100 de oameni au murit într-un atentat cu masina capcana al Statului Islamic în provincia Deir Ezzor, din estul Siriei. Potrivit news.ro, alte zeci de persoane au fost ranite. Armata siriana a preluat controlul total asupra orasului Deir Ezzor (est), ultimul…

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce trei muncitori de la CFR au fost prinsi sub un mal de pamant, sambata dimineața, in apropiere de Peștera Bolii, in județul Hunedoara. Oamenii sapau un terasament la calea ferata in apropiere de Petrosani, informeaza digi24.ro.

- Un accident rutier s-a petrecut, in urma cu cateva minute, la intersectia strazilor Chisinau si Decebal din Drobeta Turnu Severin. Potrivit ISU Drobeta, in accident au fost implicate doua autoturisme. Patru persoane, trei babati si o femeie au fost ranite. ...

- Opt oameni au fost ucisi si peste 10 au fost raniti dupa ce soferul unui camion a intrat pe o pista destul de circulata de biciclete, a anuntat primarul orasului New Yor, De Blasio. Suspectul, care dupa ce a intrat in multime si apoi a lovit un alt vehicul a fost impuscat de politie in abdomen, a facut…

- 8 persoane au fost ucise si alte 11 ranite dupa ce un camion a intrat in mai multi biciclisti pe o pista de biciclete din Manhattan, relateaza presa internationala. In timp ce se indrepta catre sud, camionul s-a ciocnit cu un microbuz scolar, soferul camionului a coborat din masina avand asupra sa doua…

- SUA, sub teroare. Impuscaturi si morti la in aceasta seara la New York! Alerta de securitate in Manhattan, New York. Potrivit postului de stiri NBC, mai multi oameni ar fi fost impuscati.

- Poliția germana a arestat marți dimineața un sirian de 19 ani suspectat ca pregatea un atentat islamist cu exploziv in Germania, a anunțat Parchetul antiterorist intr-un comunicat, informeaza AFP. Barbatul, prezentat ca Yamen A., a fost arestat în zori de forțele speciale ale…

- Furtuna Herwart continua sa faca victime in centrul si nordul Europei. Cel putin sase oameni din Germania, Polonia si Cehia au murit in urma stihiei.Meterologii anunta ca rafalele de vant care au atins si 180 de kilometri pe ora au fost insotite de ploi abundente.

- Trenul de calatori plecase din Quetta, captala Balucistanului si se indrepta spre orasul Lahore cand a fost detonata bomba, informeaza Reuters. Trenul a afost avariat in urma exploziei si o portiune din calea ferata a sarit in aer, au informat autoritatile pakistaneze, potrivit rt.com.…

- Un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit, joi dimineața, în sudul Finlandei, la circa 100 km de capitala țarii, Helsinki, accidentul soldându-se cu 11 victime, conform presei locale, preluata de radio-televiziunea finlandeza YLE, informeaza Agerpres. Potrivit serviciilor…

- Sase persoane au fost ranite in trei accidente rutiere, petrecute la sfarsitul saptamanii trecute, in judetul Ialomita. Politistii ii avertizeaza pe soferi sa respecte regulile de circulatie pentru a nu fi implicati in tragedii.

- O familie de romani a pierit intr-un tragic accident petrecut pe o sosea din Spania. Printre victime se afla si un baietel de 3 ani. Mașina in care se aflau s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit frontal de un camion. Impactul a fost foa...