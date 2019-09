Atentat terorist la Kabul. Bogdan Chirieac: Ăsta a fost mesajul. Trebuie să facem ce fac şi americanii "Mesajul este unul simplu. la 18 ani de la intrarea in Afghanistan dupa 11 septembrie 2001, nu s-a reusit inca pacificarea tarii. Metodele lumii occidentale nu sunt adecvate. Ca o fi vorba despre nereusita democratizarii islamului, ca o fi vorba despre interesele economice de acolo, pentru ca Afghanistan e un mare producator de droguri. Ca o fi vorba despre lipsa de educatie sau despre radicalizarea dusa la extrem, nu e un succes. Si nu e un mesaj doar pentru Romania, ci pentru toata lumea. Interventia in Afghanistan s-a facut sub steag NATO, nu doar american. De ce a avut loc atacul?… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am primit, cu profunda durere, vestea tragica privind atacul terorist care a avut loc in Kabul in seara zilei de luni, 02 septembrie 2019, in urma caruia un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Afganistan a murit și un altul a fost grav ranit. Diplomatul roman care a decedat aparand sediul…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a zis marți la Antena 3 ca s-ar impune funeralii naționale pentru diplomatul roman ucis luni noaptea in atentatul terorist al talibanilor asupra ambasadei Romaniei din Kabul (Afghanistan). Manescu a zis ca funeraliile naționale s-ar impune avand in vedere actul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, cu ocazia intrevederii cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, intentia consolidarii parteneriatului cu Romania, prin intensificarea relatiilor bilaterale militare si comerciale, precum si prin sustinerea eforturilor de eliminare a vizelor pentru romani.…

- Marți, la Antena 3, in cadrul unei ediții speciale, analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat cine a convocat intalnirea in SUA dintre Klaus Iohannis și Donald Trump, dar și daca este benefica sau nu pentru Romania. „La fel ca dumneavoastra, știu ca un rol important l-a avut Ambasadorul Romaniei…

- Intrebat daca parinții Alexandrei ar trebui sa se constituie parte civila in dosarul instrumentat de anchetatori, analistul politic Bogdan Chirieac a raspuns: ”Asta vor decide parinții Alexandrei. Pe mine ma doare altceva. Faptul ca sunt chemați la poliție sa dea declarații, cu toata presa…

- Militantii talibani coordoneaza atacuri aproape zilnic in ciuda progreselor facute de Statele Unite in discutiile de pace cu acestia pentru a incheia un razboi care dureaza de aproape 18 ani. Atacul nu a fost revendicat si a avut loc la cateva ore dupa ce talibanii au detonat doua bombe in fata sediului…

- "E un site obscur, specializat in fake news care acum cateva zile a anuntat ca Francois Bohnert s-a retras. Numai ca nu se retrasese. Dar a fost un fake news standard, dupa manual. Si noi ne-am pacalit, chiar daca nu am preluat de acolo, ca nu citam tot felul de chestii din astea de debara. Specializarea…

- Liderul USR București, Roxana Wring, a declarat, la Congresul USR de astazi: ”Viorica Dancila trebuie sa plece, Gabriela Firea trebuie sa plece. In 2020, toți hoții și incompetenții trebuie scoși din adminsitrația publica și locala. Cu asta mai avem de luptat”. Analistul politic Bogdan Chirieac…