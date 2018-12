Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si patru ranite intr-un atentat cu masina-capcana sambata in capitala somaleza Mogadiscio, informeaza Reuters, citand o sursa din politie. O a doua explozie a avut loc in apropiere dar cauza ei nu a fost inca determinata, a declarat maiorul Mohamed Hussein. "Primul…

- "Exista zece morti si 19 raniti au fost evacuati", a declarat pentru AFP si DPA purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Wahid Majroh. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a confirmat bilantul, fara a putea indica nationalitatea victimelor. Potrivit unui oficial al Ministerului…

- Atentat teorist devastator in urma cu putin timp, sunt peste 100 de morti. ISIS a revendicat atacul Aproximativ 100 de militari nigerieni au fost ucisi intr-un atac comis de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, afirma surse locale citate de site-ul agentiei Reuters. Teroristii au atacat…

- Cel puțin 39 de persoane au decedat și alte aproximativ 40 au fost ranite, in urma unui atac terorist care a avut loc in zona unui hotel din capitala Somaliei, Mogadishu, informeaza agenția de știri Reuters, citat de Mediafax.

- Cel putin 17 oameni au murit vineri dupa ce doua masini-capcana au explodat in capitala somaleza Mogadiscio in apropierea unui hotel frecventat de responsabili politici locali si a unui sediu al politiei. Exploziile au fost urmate de focuri de arma si dupa circa 20 de minute de o a treia deflagratie…

- Cel putin zece credinciosi crestini au fost ucisi vineri in Egipt cand barbati inarmati au deschis focul asupra autocarului in care ei se aflau in apropierea unei manastiri copte din regiunea Minya din centrul tarii, au anuntat autoritatile, potrivit AFP si Reuters. Nicio grupare nu a revendicat in…

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste, scrie Agerpres.…

