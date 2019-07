Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc in jurul orei locale 13:30 (17:30 GMT) intr-un comisariat de politie situat in nordul capitalei chiliene. ''Este exclus sa fie vorba de o explozie la o instalatie de aer conditionat sau ceva asemanator'', a declarat primarul orasului Santiago de Chile, Karla Rubilar.Ranitii…

- Un muncitor roman a fost la un pas de moarte in Italia, dupa ce o bomba artizanala a explodat la mica distanța de el in timp ce taia iarba. Zgomotul puternic s-a auzit in tot orașul Ciampino. Barbatul de 40 de ani a fost trimis sa tunda peluza in apropierea structurii abandonate a unei foste manastiri,…

- Simona Halep traverseaza o perioada de grație din punct de vedere profesional, insa in ciuda performanței unice in sportul romanesc, cucerirea marelui trofeu la turneul de la Wimbledon, constnțeanca intenționeaza sa-și schimbe staff-ul tehnic.

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 56 ranite in atacul militantilor islamisti din gruparea al-Shabaab asupra unui hotel din orasul-port Kismayo, din sudul Somaliei, a anuntat sambata presedintele regiunii semiautonome Jubaland, transmit AFP si dpa. "Douazeci si sase de persoane au fost…

- Ludovic Orban a acuzat, vineri, Guvernul ca „pregateste” un „atentat” impotriva culturii nationale. Președintele PNL considera ca prin reducerea bugetelor se urmarește acest lucru și a somat Executivul sa gaseasca resursele financiare pentru ca functionarea normala a institutiilor de cultura, finantate…