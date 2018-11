Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 39 de persoane au decedat și alte aproximativ 40 au fost ranite, in urma unui atac terorist care a avut loc in zona unui hotel din capitala Somaliei, Mogadishu, informeaza agenția de știri Reuters, citat de Mediafax.

- Mii de manifestanti au iesit in strada joi in republica Ingusetia din Caucazul rus pentru a protesta impotriva unui acord controversat privind un schimb de teritorii cu Cecenia vecina, informeaza France Presse. Acordul, incheiat saptamana trecuta intre liderii acestor doua republici cu…

- In timpul unui miting electoral, a avut loc un atentat sinucigaș. In urma exploziei, cel putin 13 oameni au fost ucisi si alti peste 20. Incidentul s-a produs in estul Afganistanului, cu numai cateva saptamani inainte de alegerile legislative din aceasta tara, informeaza AFP si DPA.

- Poliția din Olanda a arestat șapte indivizi suspectați ca intenționau sa comita un "atentat terorist major" in timpul unui "mare eveniment" in țara, folosind centuri cu explozibil și puști de asalt de tip AK-47, a anunțat joi Parchetul olandez, potrivit AFP.

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un 'atentat terorist' comis sambata dimineata impotriva unei defilari militare in orasul iranian Ahvaz, in sud-vestul tarii, a relatat televiziunea de stat iraniana, preluata de Reuters si AFP. Atacul, care a vizat o parada organizata cu ocazia Zilei nationale…

- Audierile in cazul atacului terorist de la Westminster au continuat miercuri, cand judecatorii au vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere cu momentul in care Andreea Cristea, romanca ucisa in atac, a fost lovita cu mașina