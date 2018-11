Atentat terorist de ultima oră. Sunt cel puţin 40 de morţi şi 60 de răniţi Atentat terorist de ultima ora. Sunt cel putin 40 de morti si 60 de raniti Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, intr-un atentat sinucigas la o adunare religioasa care sarbatorea nasterea profetului Mahomed marti, la Kabul, au anuntat oficiali afgani, relateaza AFP. Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunti din capitala afgana Kabul, a informat marti Ministerul de Sanatate. „Explozia s-a produs la sala de nunti Uranus, unde se reunisera ulema pentru a celebra in aceasta zi nasterea profetului”,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise, iar alte 70 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunți din capitala afgana Kabul, a informat marți Ministerul de Sanatate, relateaza site-ul agenției Reuters.Cauza exploziei nu a fost stabilita inca, scrie mediafax.ro.…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunti din capitala afgana Kabul, a informat marti Ministerul de Sanatate. "Explozia s-a produs la sala de nunti Uranus, unde se reunisera ulema pentru a celebra in aceasta…

- Cel putin 40 de persoane au murit si peste 60 au fost ranite intr-un atentat sinucigas comis marti, la Kabul, la o reuniune religioasa care celebra nasterea profetului Mahomed, au anuntat responsabili locali citati de AFP, dpa si Reuters. "Explozia s-a produs la sala de nunti Uranus, unde…

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale. Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta…

- Cel putin trei persoane au murit si alte sapte au fost ranite dupa ce atacatori imbracati in mariachi au tras focuri de arma intr o zona turistica din Ciudad de Mexico.Din primele informatii despre atacul armat din Mexic, politia locala a anuntat ca trei persoane au murit si alte patru au fost ranite,…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 24 ranite intr-un atentat sinucigas la Kabul, comis de un kamikaze pe o motocicleta care si-a detonat incarcatura in apropiere de un convoi al partizanilor. Aceștia comemorau asasinarea, in urma cu 17 ani, a comandantului Massoud, relateaza AFP. Atacatorul…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 24 ranite intr-un atentat sinucigas la Kabul, comis de un kamikaze pe o motocicleta, care si-a detonat incarcatura in apropiere de un convoi al partizanilor...

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 25 ranite miercuri in Afganistan in urma unui dublu atentat sinucigas comis intr un cartier siit din Kabul, au anuntat responsabili afgani, transmite France Presse citat de Agerpres.ro Prima explozie a survenit atunci cand un kamikaze si a detonat incarcatura…