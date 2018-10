Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sâmbata într-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs în provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citând

- In timpul unui miting electoral, a avut loc un atentat sinucigaș. In urma exploziei, cel putin 13 oameni au fost ucisi si alti peste 20. Incidentul s-a produs in estul Afganistanului, cu numai cateva saptamani inainte de alegerile legislative din aceasta tara, informeaza AFP si DPA.

- Politia olandeza a arestat sapte indivizi care se pregateau sa comita „un atentat terorist major” in cursul unui „mare eveniment” in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de...

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 24 ranite intr-un atentat sinucigas la Kabul, comis de un kamikaze pe o motocicleta care si-a detonat incarcatura in apropiere de un convoi al partizanilor. Aceștia comemorau asasinarea, in urma cu 17 ani, a comandantului Massoud, relateaza AFP. Atacatorul…

- In urma exploziei unei bombe in timpul cermeniilor prilejuite de cea de-a 61-a aniversare a inființarii orașului Isulan, in sudul Filipinelor, un om a a murit si alti peste 30 au fost ranite au anuntat autoritatile.

- ATENTAT TERORIST CARE A ZGUDUIT LUMEA: Bomba pusa in autobuz a ucis 51 de persoane. 40 dintre victime sunt copii VIDEO Bomba, care a ucis 51 de persoane, intre care 40 de copii, lansata asupra unui autobuz intr-un raid aerian atribuit coalitiei conduse de Arabia Saudita in nordul Yemenului, a fost comercializata…

- Atentat terorist de ultima ora! Cel putin 25 de persoane au murit si 35 sunt ranite Cel putin 25 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. „Din pacate,…