- Cel putin 43 de persoane si-au pierdut viata si 10 au fost ranite, luni, intr-un atac lansat impotriva unui complex de cladiri guvernamentale din Kabul, luat cu asalt timp de aproximativ sapte ore de barbati inarmati, fiind unul dintre cele mai sangeroase atacuri comise in capitala afgana de la inceputul…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, in urma unui atac care a vizat principala agentie afgana de informatii, aflata in apropierea capitalei Kabul, a informat un oficial din cadrul Serviciilor de Informatii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- ALERTA MAXIMA! Atentat sangeros, sunt cel putin 40 de morti. Reactii dure din intreaga lume Cel putin 15 militari si 20 de politisti au fost ucisi intr-un atac comis din interior in provincia Farah din vestul Afganistanului, au anuntat oficiali afgani citati de dpa, informeaza Agerpres. Atacul a avut…

- Atacul a avut loc in interiorul bazei comune ce gazduieste atat batalioane ale armatei, cat si forte ale politiei, in zona Farah-Rod din provincie, in jurul orei locale 02:30 (22:00 GMT, miercuri), a precizat pentru dpa Mohammad Noorzai, membru al consiliului local. Purtatorul de cuvant al talibanilor,…

- Cel putin 15 militari si 20 de politisti afgani au fost ucisi intr-un atac comis joi din interior in provincia Farah din vestul Afganistanului, au anuntat oficiali afgani citati de dpa, informeaza Agerpres.Atacul a avut loc in interiorul bazei comune ce gazduieste atat batalioane ale armatei,…

- Gruparea ISIS a revendicat luni atentatul cu bomba din apropierea cladirii Comisiei electorale din capitala afgana, soldat cu cel putin sase raniti, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Atacul a fost revendicat intr-o declaratie publicata de Amaq, agentia de presa a gruparii jihadiste.…

- "Explozia s-a produs la 20 de metri de masini ale unor angajati ai CEI", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al politiei din Kabul, Basir Mujahid. Potrivit acestuia, doi politisti si patru angajati ai CEI au fost raniti."Un atac sinucigas i-a vizat pe colegii nostri la intrarea…

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale. Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta…