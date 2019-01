Stiri pe aceeasi tema

Un terorist sinucigas a fost implicat in atentatul comis marti dupa-amiaza la complexul hotelier din orasul Nairobi, anunta seful Politiei kenyene, Joseph Boinnet, citat de site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.

- Doi soldati britanici ai coalitiei internationale anti-jihadiste, condusa de Statele Unite, au fost raniti sambata seara intr-un tir cu racheta tras de gruparea Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a indicat un ONG, relateaza AFP. ''Doi soldati britanici ai coalitiei anti-SI au…

- Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul sinucigas comis la Ministerul Afacerilor Externe de la Tripoli si care s-a soldat cu trei morti, a anuntat marti Centrul american specializat in supravegherea miscarii jihadiste (SITE), relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Trei "soldati ai…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

Coalitia condusa de SUA in Siria a distrus sambata o moschee in orasul Hajin care era folosita ca centru de comanda si control al organizatiei jihadiste Statul Islamic, a anuntat armata americana, relateaza Reuters, relateaza agerpres.ro.

- Cel putin 43 de persoane - inclusiv 36 de membri ai unor familii jihadiste - au fost ucise sambata in atacuri aeriene imputate coalitiei conduse de Statele Unite in estul Siriei, unde ofensiva contra gruparii Statul Islamic (SI) a fost reluata, relateaza AFP, conform news.ro.In acelasi timp,…

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis vineri intr-un mall din orasul australian Melbourne, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata, a informat agentia Amaq, relateaza Reuters.

- Gruparea ISIS a revendicat luni atentatul cu bomba din apropierea cladirii Comisiei electorale din capitala afgana, soldat cu cel putin sase raniti, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Atacul a fost revendicat intr-o declaratie publicata de Amaq, agentia de presa a gruparii jihadiste.…