- Dupa ce, marti seara, Liviu Dragnea si Victor Ponta au decis sa dea cartile pe fata si sa se razboiasca, miercuri a fost ziua celorlalti doi lideri implicati, in acea vreme, in constructia USL: Crin Antonescu si Daniel Constantin. Crin Antonescu: Sub nicio forma nimeni nu s-a amestecat in numiri Crin…

- Toate subdiviziunile Ministerului de Interne au fost antrenate in exerciții de amploare. Potrivit scenariului, un grup de indivizi inarmați au patruns pe stadionul "Zimbru", din Capitala, chiar in timpul uni meci de fotbal.

- Iata ca roata s-a invartit mai repede decat se asteptau cadrele Ministerului de Interne care, cu doar cativa ani inainte se dadeau de ceasul mortii sa prinda ultimele locuri disponibile de politisti judiciari pe langa diverse structuri de Parchet, in frunte cu Directia Nationala Anticoruptie si DIICOT,…

- Dupa cum se explica pe site-ul Ministerului de Interne al Italiei, unele procese verbale de la birourile de vot au fost trimise direct la Curtile de Apel, care vor desemna castigatorii, insa aceste rezultate sunt in continuare asteptate. Coalitia dreapta/extrema dreapta a obtinut 37% din…

- Zeci de tinere au protestat, ieri, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, in fata Ministerului de Interne, pentru a atrage atentia asupra ineficientei ordinului de protectie in cazurile de violente in familie

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Armand Calinescu (n. 22 mai 1893, Pitesti), este personalitatea politica care a activat in…

- Carmen Dan s-a aflat, luni, in sedinta cu responsabilii in gestionarea efectelor vremii rele – a ninsorilor si a viscolului ce se semnaleaza in mai multe zone din tara. In cadrul Comandamentului de iarna, ce s-a desfasurat la sediul Ministerului de Interne, in prezenta ministrului Sanatatii si al Transporturilor,…

- Sambata, patru atentate – dintre care trei revendicate de talibani – au vizat forte guvernamentale afgane, soldate cu cel putin 23 de morti si peste 20 de raniti, la o luna dupa o serie de atacuri sangeroase ce au luat ca tinta mai ales civili, relateaza AFP, citat de News.ro . O baza militara, un sediu…

- Septuagenarul este german de origine rusa si pana in prezent nu a avut antecedente penale. Barbatul a fost trimis in spatele gratiilor dupa ce a injunghiat cu un cutit trei migranti care cautau sa se refugieze in Germania. Gestul neasteptat al septuagenarului pare sa aiba la baza o "motivatie…

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa de…

- Anul trecut, numarul moldovenilor ce au obținut cetațenia Federației Ruse s-a diminuat cu circa doua mii fața de anul 2016, cind a constituit 17.397. Potrivit datelor Direcției principale de Migrație din cadrul Ministerului rus de Interne, moldovenii au constituit 6% din numarul total al strainilor…

- Sistemul rapid de informare a populației in caz de catastrofe majore a fost testat la inceputul acestei saptamani de Departamentul de Situații de Urgența și de Televiziunea Romana. Protocolul dintre DSU și TVR prevede ca in cazul unor situații de urgența, precum cutremure de mare magnitudine, fenomene…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, a anunțat guvernul turc, citat de Reuters și preluat de News.ro . Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta…

- Directori, secretari, și alți specialiști din ministerele de Externe, Finanțe, Interne, Agricultura, și instituții precum APIA și ANAF vor avea salariile reduse, in unele cazuri și cu peste 3.400 de lei, dupa aplicare alegii salarizarii unitare.

- Tariceanu a renunțat la paza SPP; Președintele Senatului se alatura lui Liviu Dragnea și Guvernului, care, la randul lor, au anunțat ca vor face toate formalitațile pentru a nu mai beneficia de protecția ofițerilor SPP. Liviu Dragnea a precizat ca el folosește mașina și șoferul de la partid, in timp…

- Președintele Comisiei Europene, Juncker, a facut o declarație in care pare ca il citeaza pe Gica Hagi: „Am luat cunoștința ca am fost dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat!” STOP ste vorba, bineințeles, despre legile justiției. Ale carei modificari vor fi modificate STOP Dosarul…

- Victor Ponta a analizat conflictul dintre al treilea om in stat, Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, și șeful SPP, Lucian Pahonțu. Conform lui Ponta, renunțarea miniștrilor la SPP ar fi, de fapt, planul prin care Dragnea i-ar putea controla pe toți, știind unde merg și cu cine se intalnesc.…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- Republica Moldova și Ucraina vor dinamiza cooperarea bilaterala privind protecția comuna a frontierei de stat și pregatirea pentru instalarea la frontiera a unor noi puncte de control comune. Anunțul a fost facut de catre Serviciul de presa al Ministerului de Interne din Ucraina, care a menționat ca…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- O explozie puternica a avut loc, sâmbata, în capitala Afganistanului, Kabul, într-o zona în care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocând mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Autoritatile…

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- ATAC TERORIST HOTEL DE LUX KABUL. Trei indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental, a declarat sambata, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN. Peste 150 de persoane au fost salvate, 41 fiind de origine straina.…

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul ‘s-a incheiat’, a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia, relateaza AFP. ‘Atacul s-a incheiat, toti atacatorii au fost ucisi;…

- Interventia fortelor de securitate afgane la hotelul de lux Intercontinental din Kabul s-a incheiat, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Najib Danish. El a precizat ca au fost ucise sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori…

- Anunt de ultima ora al Ministerului de Interne. Oficialii institutiei au anuntat ca s-a facut deja o triere dupa prima parte a examenului de adminitere. Din cei 10.014 candidati, au ramas in concurs 7183, iar partea a doua a examenului de admitere va avea loc pe data de 20 ianuarie. Foarte important…

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a catalogat ca fiind "o mizerie" informatia aparuta in presa ca ar avea un dosar penal pentru inselaciune si anunta ca va prezenta sambata un raport conducerii Ministerului de Interne. "In ultima saptamana, au aparut…

- SINTEZA DECLARATIILOR SUSTINUTE DE PRESEDINTELE PNL, LUDOVIC ORBAN, IN CADRUL CONFERINTEI DE PRESA - 11 IANUARIE 2018 PNL solicita demisia sefului IGP si cere premierului demararea procedurilor de demitere a ministrului de Interne. In caz contrar, premierul sa plece din functie Primul subiect este legat…

- Testele sunt vechi de peste 40 de ani si se gasesc la o simpla cautare pe Google, cu tot cu evaluarea rezultatelor in functie de raspunsuri, scrie Mediafax. Informatia este confirmata de Dumitru Coarna, presedinte SNPPC, precum si de Cosmin Andreica, presedintele Sindicatului Politistilor…

- „Ai mințit vreodata?/ Prefer sa fiu „lup” și sa-i manânc pe alții, decât sa fiu „miel” mâncat de ceilalți". Sunt doar câteva dintre „problemele” la care polițiștii trebuie sa dea un raspuns, în momentul de fața, în cadrul…

- Un om a murit in conditii inca necunoscute in Tebourba, la sud de Tunis, unde au avut loc ciocniri luni noapte, a declarat marti Ministerul Sanatatii, in timp ce in multe orase tunisiene se desfasurau proteste. Zeci de persoane au fost arestate si cateva cladiri publice au fost deteriorate in timpul…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…

- Atentat la un centru cultural siit din Kabul, unde au murit cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite. UPDATE 16:00: Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic,…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, conform News.ro . Nicio grupare armata nu a revendicat atacul, comis la trei zile dupa…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24.

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze,…