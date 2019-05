Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta a confirmat explozia, fara insa a comunica un bilant al victimelor. Mausoleul Data Darbar a fost deja in 2010 tinta atacului unor kamikaze, soldat cu peste 40 de morti. 'Este vorba, se pare, de un atentat sinucigas vizand un vehicul al fortelor de securitate', a declarat miercuri pentru AFP…

- In timp ce militari si politisti incercau sa intre in ceea ce era, potrivit informatiilor lor, o ascunzatoare a organizatiei Statul Islamic (SI), la Kalmunai (est), trei barbati s-au detonat, omorand trei femei si sase copii, scrie news.ro. Citeste si India a pus in garda Sri Lanka inca din…

- Autoritatile din statul Sri Lanka anunta cel putin 137 de morti si sute de raniti in urma unor explozii la biserici si hoteluri din tara. Cel putin 6 explozii au fost confirmate, fiind vorba de trei biserici in Kochchikade, Negombo si Batticaloa. La lacasele de cult avea loc slujba de Paste.In Colombo…

- Explozia a avut loc in estul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP. Accidentul s-a produs cand un container folosit pentru a stoca deseuri metalice a luat foc in afara cladirilor acestei uzine din Kunshan, in provincia Jiangsu, a anuntat guvernul local pe la reteaua sociala WeChat."Cauza…

- Serviciul de Informații și Securitate si Politia au fost puse pe jar aseara de un apel la 112 care anunta ca la Basarabeasca se pregateste un atentat terorist.Autorul este un individ din Capitala, care s-a prezentat drept locotenent inferior.

- Cel putin 20 de persoane, intre care angajati ai unui camp petrolifer si combatanti antijihadisti, au fost ucise joi in urma unui atentat comis in apropierea unei baze a aliantei arabo-kurde ce lupta impotriva gruparii Statul Islamic in estul Siriei, conform organizatiei neguvernamentale Observatorul…

- Un atentat sinucigas vizand un autobuz in care se aflau membri ai armatei de elita a regimului din Iran s-a soldat cu cel putin 20 de morti si 20 de raniti, miercuri, in sud-vestul tarii, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP.

- O explozie provocata de un terorist sinucigas a vizat un autocar care transporta membri ai Gardienilor Revolutiei, in zona Chanali (Khash-Zahedan), situata in sud-estul Iranului, declara surse din cadrul serviciilor de securitate citate de agentia de presa oficiala IRNA.