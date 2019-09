Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs joi in centrul capitalei afgane Kabul, in apropierea cartierului general al NATO si a unor birouri guvernamentale, intre care principalul serviciu de informatii afgan, informeaza dpa si EFE.

- "Am primit, cu profunda durere, vestea tragica privind atacul terorist care a avut loc in Kabul in seara zilei de luni, 02 septembrie 2019, in urma caruia un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Afganistan a murit și un altul a fost grav ranit. Diplomatul roman care a decedat aparand sediul…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a anunțat, marți seara, dupa atacul terorist din Kabul in urma caruia un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei a murit, iar altul a fost ranit, ca instituția pe care o conduce este pregatita sa intervina in funcție de ce e nevoie."Din pacate,…

- ATENTAT terorist extrem de sangeros la o nunta. Sunt cel putin 63 de morti si peste 180 de raniti O bomba a explodat sambata intr-o sala de nunți in Kabul, capitala Afganistanului, ucigand 63 de persoane și ranind peste 180. BBC relateaza ca a fost un atacator sinucigaș care a detonat bomba chiar in…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni,

- Un kamikaze aflat pe o motocicleta s-a aruncat in aer in apropierea unui microbuz in estul capitalei afgane, in jurul orei locale 08:10 (03:40 GMT), cinci persoane murind si zece fiind ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi.Alte doua deflagratii,…

- Unul dintre militarii croati raniti intr-un atentat sinucigas din Afganistan a murit la spital, anunta autoritatile de la Zagreb, citate de MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit: De pilele incompetente nu se va atinge "Militarul a primit toata asistenta medicala posibila la un…

- Trei soldati croati au fost raniti miercuri la Kabul intr-un atentat-sinucigas cu masina capcana revendicat de talibani, potrivit unor surse concordante, relateaza AFP. "Un soldat a fost grav ranit" cand un kamikaze a luat ca tinta miercuri dimineata vehiculul blindat in care se aflau…