Atentat Sankt Petersburg, Rusia. Teroristul a fost arestat ''Organizatorul si executant direct al actiunii de detonare a unui dispozitiv artizanal pe 27 decembrie intr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost arestat in cursul unei operatiuni speciale a FSB pe 30 decembrie'' (sambata), a indicat FSB intr-un comunicat.



''Suspectul este pe cale de a fi interogat'', a declarat la randul sau o purtatoare de cuvant a Comitetului rus de ancheta, Svetlana Petrenko, citata intr-un alt comunicat.



Optsprezece persoane au fost ranite in explozia de miercuri seara a unei bombe plasate in supermarketul Perekrestok din Sankt Petersburg. Opt dintre…

