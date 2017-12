Atentat Sankt Petersburg, Explozia, provocată de o bombă plasată în zona de bagaje Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion, potrivit unui nou bilant publicat joi de autoritatile din al doilea oras ca marime al Rusiei. Bilantul anuntat initial era de 10 raniti.



"O bomba artizanala lasata in camera de bagaje a explodat" in acest supermarket al lantului Perekriostok, a declarat Comitetul national antiterorist (NAK) intr-un comunicat, referindu-se de asemenea la "echivalentul a 200 de grame de TNT".



- Explozia dintr-un supermarket miercuri in Sankt Petersburg (nord-vestul Russiei), care a facut 13 raniti potrivit unui nou bilant, a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP. Treisprezece persoane…

- Administrația președintelui Donald Trump a aprobat prima vanzare comerciala de arme letale catre Ucraina, ceea ce ar putea insemna o schimbare majora in politica americana fața de Rusia. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat televiziunii CNN ca Departamentul…

- Rusia a reusit sa genereze indoiala fata de puterea aliantei transatlantice si fata de consecventa politicii americane sub Donald Trump, dar in acelasi timp trebuie sa ne formam concluziile pe baza actiunilor efective ale Washingtonului, a declarat Derek Chollet, un fost inalt oficial in Pentagon.

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Explozia s-a produs in jurul orei 10.00, ora Romaniei si a fost urmata de un incendiu puternic. Autoritatile locale au comunicat, initial, un numar de 60 de raniti, insa ulterior a fost comunicata cifra de 18. Autoritatile din Austria au anuntat ca situatia este sub control la terminalul…

- Intr-o reuniune a Comitetului național antiterorism din Rusia, Bortnikov a dezvaluit ca o celula extremista din Asia Centrala planuiește sa comita 'acte teroriste' in regiunea Moscovei in timpul vacanței de Anul Nou și al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul viitor din Rusia.Autoritațile…

- Foștii militanți din 'unitațile de bandiți' active in Siria reprezinta in prezent un pericol real dupa infrangerea gruparii Statul Islamic, mulți dintre ei intenționand sa revina in Rusia, a avertizat marți șeful Serviciului federal de securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit RIA Novosti,…

- "Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa inceapa retragerea grupului militar rus spre locatii permanente", a declarat presedintele in cursul unei vizite efectuate luni la baza aeriana Hmeymim din Siria. Putin s-a intalnit in cursul vizitei cu presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerului Apararii de la Moscova sa inceapa operatiunea de retragere a trupelor ruse aflate in Siria, dupa ce interventia Moscovei a permis regimului Assad sa obtina victorii importante impotriva extremistilor si opozitiei moderate, informeaza agentia Tass.…

- Un grup paramilitar siit sustinut de Iran a amenintat ca va ataca trupele americane din Irak ca reactie la decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, informeaza cotidianul Times of Israel. "Decizia presedintelui Donald Trump…

- Doua importante organizații de lobby evreiești din SUA au avut reacții opuse la decizia de miercuri a președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și de a incepe procesul de transferare a ambasadei SUA de la Tel Aviv in Orașul Sfant, transmite dpa. …

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat in dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit pe vicepreședintele…

- Jared Kushner, ginerele si consilierul pentru Afaceri politice al presedintelui SUA Donald Trump, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza contactele cu Rusia, afirma surse judiciare americane. Jared Kushner a fost audiat in legatura cu activitatile lui Michael…

- Cea de-a opta runda a discutiilor privind situatia din Siria a inceput la 28 noiembrie si se va intrerupe in acest weekend, urmand a fi reluata marti, 5 decembrie. Joi, Staffan de Mistura a organizat "intalniri separate, dar convergente" cu delegatia regimului sirian si cu cea a opozitiei…

- Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat joi ca relațiile SUA - Rusia au ajuns la cel mai scazut nivel, transmit agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. Pe de alta parte însa, Medvedev a susținut ca președintele american Donald Trump i s-a parut o persoana…

- Operatiunea antiterorista este in desfasurare, dar deocamdata nu sunt asteptate arestari suplimentare, a precizat politia din statul Victoria. Barbatul retinut urmeaza sa apara in fata instantei. "Acuzatiile sunt ca barbatul retinut a fost implicat in pregatirile pentru un act terorist in…

- Potrivit șefului diplomației turce, Donald Trump a oferit aceste asigurari in timpul unei convorbiri telefonice avute vineri cu șeful statului turc.Donald Trump "a dat instrucțiuni foarte clare in vederea opririi livrarii de arme catre YPG (milițiile kurde)", le-a declarat Cavusoglu jurnaliștilor."Salutam…

- Intalnirile lui Carter Page, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, cu oficiali ungari sunt examinate cu atentie de anchetatorii din Congresul american care se ocupa de dosarul privind implicarea Moscovei in alegerile de anul trecut din SUA, avand in vedere legaturile stranse dintre Ungaria…

- Intalnirea dintre cei doi a avut loc in statiunea Soci, situata pe malul Marii Negre, cu doua zile inaintea unui summit privind conflictul din Siriam la care vor participa si reprezentanti ai Iranului si Turciei. ”Vladimir Putin a purtat discutii cu presedintele sirian Bashar al-Assad, care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat participarea in cadrul intalnirii de luni cu omologul sau rus Vladimir Putin, a precizat un consilier prezidential, sub protectia anonimatului. Liderii de la Ankara, Moscova si Teheran vor discuta despre evolutiile din Siria si despre conflictele…

- Fostul director al CIA, John Brennan, ca președintele rus Vladimir Putin l-ar fi lingușit pe Donald Trump in timpul conversației sale cu liderul american, influențandu-l astfel sa faca declarațiile impaciuitoare. Potrivit lui Brennan, din anumite motive, Trump ar fi „putut sa fie intimidat” de Putin,…

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Dupa alegerile prezidențiale din SUA, „fabrica de troli” din Rusia, care incearca sa semene haos in politica americana, și-a schimbat tactica, trecand de la critica lui Hillary Clinton la critica lui Donald Trump. Declarație in fața Congresului a fost facuta de reprezentantul Facebook, scrie Financial…

- Președintele Statelor Unite ale Americii cere pedeapsa capitala pentru teroristul responsabil de atentatul de la New York, soldat cu moartea a 8 persoane."Teroristul din NYC s-a declarat multumit si a cerut ca drapelul Statului Islamic sa fie agatat în camera sa de spital. El…

- Barbatul in varsta de 29 de ani este acuzat de acte de violenta, acordarea de sprijin material pentru organizatia terorista Stat Islamic si distrugere de autovehicule. Sayfullo Saipov a fost interogat din spital, unde se recupereaza dupa ce a fost operat pentru o plaga impuscata in zona…

- Sase bombardiere ruse de tip Tupolev Tu-22M3 au atacat, miercuri, pozitii teroriste in provincia siriana Deir ez-Zor, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass. Bombardamentele au vizat pozitii teroriste din zona Abu Kamal. "Sase avioane Tupolev Tu-22M3…

- Președintele Rohani se va intalni cu Vladimir Putin și cu președintele azer Ilham Aliev pentru discuții pe teme politice și economice care, in opinia statului gazda, vor arata ca aprobarea Statelor Unite nu este necesara pentru cooperarea regionala."Nimeni nu acorda atenție retoricii SUA",…

- Un submarin rusesc a lansat, marți dupa-amiaza, trei rachete balistice din Marea Mediterana împotriva unor obiective ale gruparii Stat Islamic din provincia Deir Ezzor, informeaza AFP citata de Agerpres. Aceasta este ultima regiune din Siria aflata sub controlul gruparii jihadiste.…

- New York a fost tinta unui nou atac terorist, nu departe de locul fostelor Turnuri Gemene. Opt oameni au murit si cel putin 11 sunt grav raniti dupa ce o camioneta a intrat în multime. Soferul a patruns pe o pista de biciclete si i-a doborât pe toti cei ce i-au iesit în cale.…

- Rusia a calificat luni drept "false" acuzatiile impotriva fostului director de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, informeaza EFE."Va voi explica de ce sunt false. Cel mai mult imi place partea in care, potrivit serviciilor de securitate ale SUA, functia de presedinte…

- Presedintele american Donald Trump nu are de gand sa-l repuna in discutie pe procurorul special Robert Mueller, care a efectuat primele inculpari in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia, a anuntat luni Casa Alba, informeaza AFP. "Presedintele a spus-o…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio intelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut si Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizati fiind fostul sau sef de campanie, Paul Manafort, si asociatul acestuia,…

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ia amploare. Marele juriu stabilit de procurorul special Robert Mueller a formulat, sâmbata, primele acuzatii în cadrul anchetei asupra interferentelor Rusiei în alegerile americane, iar luni urmeaza sa se efectueze prima…

- Rusia a efectuat joi mai multe teste cu rachete angajand „cele trei componente nucleare” de care dispune, a anuntat Ministerul Apararii rus. Presedintele Vladimir Putin a participat la exercitiile militare si a lansat, personal, patru rachete balistice, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat, intr-un interviu acordat Fox Business , drept "rusinoasa" posibila contributie a echipei de campanie a lui Hillary Clinton si a Comitetului National Democrat la finantarea anchetei privind legaturile echipei sale de campanie cu Rusia.

- Intr-o conferința organizata la Washington, Mike Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul.Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care…

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, susține ca Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), care a permis sa se puna capat 'razboiului rece', este in pericol și pledeaza pentru un summit intre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin pentru a salva acest…

- Turcia a trimis un convoi al operatiunii militare în provincia siriana Idlib împotriva gruparii kurde YPG. Militarii au ajuns, joi, în zona, potrivit unor surse locale citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax. Convoiul include aproximativ 30 de vehicule militare,…

- "Cinci mii de mitraliere Kalasnikov urmeaza sa soseasca in decursul lunii. Nu trebuie sa facem un secret din acest lucru. Rusii nu vor sa fie public? Toata lumea va sti in cele din urma. Acesta este ajutorul acordat de Rusia in lupta noastra impotriva terorismului. De asemenea, ei lupta impotriva…

- Armata rusa a anuntat joi ca a distrus in Siria 'cel mai mare depozit de munitii' al coalitiei jihadiste Tahrir al-Cham, formata in special din fosta ramura a Al-Qaida in aceasta tara, informeaza AFP.'Aviatia rusa a distrus cel mai mare depozit (...) de munitii al (gruparii) Tahrir al-Cham,…

- "Submarinele Veliki Novgorod si Kolpino, apartinand Flotei militare din Marea Neagra, au lansat joi din Marea Mediterana rachete de croaziera Kalibr pentru a distruge pozitii ale retelei teroriste Stat Islamic", a anuntat generalul Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii,…

- Anunțurile publicitare platite pe Facebook din conturi false erau operate probabil din Rusia și au vizat in special Michigan și Wisconsin, doua state cruciale pentru victoria electorala a președintelui american Donald Trump, a dezvaluit miercuri CNN, citat de agențiile de presa EFE și Reuters. …

- Kremlinul și-a exprimat marți speranța ca noul ambasador numit de președintele american Donald Trump in Rusia, Jon Huntsman, va putea contribui la relansarea relațiilor ruso-americane, informeaza agenția de presa Reuters. Purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceasta declarație…

- Rusia va contribui în continuare la reglementarea politica a problemei transnistrene. Declarația fost facuta de Președintele Vladimir Putin în cadrul ceremoniei de acreditare a 20 de noi ambasadorii.

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului a cerut UE sa se opuna sanctiunilor impuse de SUA împotriva Teheranului, daca Washingtonul va lua decizia de a renunta la acordul nuclear cu Iranul semnat în 2015, relateaza The Guardian. Iranul îndeamna Uniunea Europeana…