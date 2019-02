Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane, intre care angajati ai unui camp petrolifer si combatanti antijihadisti, au fost ucise joi in urma unui atentat comis in apropierea unei baze a aliantei arabo-kurde ce lupta impotriva gruparii Statul Islamic in estul Siriei, conform organizatiei neguvernamentale Observatorul…

- Camioane cu barbati, femei si copii la bord au parasit miercuri ultimul ”buzunar” al rezistentei gruparii Statului Islamic (SI) in estul Siriei, o evacuare care apropie fortele arabo-kurde sustinute de Washington de asaltul final, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Slovacia va comemora…

- Potrivit sursei, loviturile aeriene au vizat o tabara pentru persoane stramutate in zona rurala estica Deir Ezzor. Loviturile aeriene s-au intensificat recent impotriva zonelor controlate de gruparea Stat Islamic (SI) in regiunea de la est de fluviul Eufrat. Sambata, Fortele Democratice Siriene…

- Combatanți arabi și kurzi sirieni, susținuți de coaliția internaționala, se confrunta luni cu o rezistența îndârjita din partea sutelor de jihadiști din gruparea Stat Islamic (SI), încercuiți în ultima zona pe care o controleaza în Siria, scrie AFP.În a treia…

- O alianta arabo-kurda sustinuta de Washington în Siria a anuntat sâmbata ca a lansat "batalia finala" pentru a-i elimina pe jihadistii din gruparea terorista Stat Islamic (SI) din ultima lor reduta din estul tarii aflate în razboi, transmite AFP, citata de Agerpres."Batalia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a declarat "extrem de ingrijorata" de o "situatie umanitara care se deterioreaza", in tabara de deplasati Al-Hol, in nord-estul Siriei, unde sunt transferati, de mai multe luni, civili care fug din calea confruntarilor armate contra SI, in provincia Deir Ezzor.…

- Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului bastion SI, in provincia Deir Ezzor, la frontiera cu Irakul, sustinuta de atacuri aeriene ale coalitiei internationale conduse de Statele Unite.FDS au cucerit miercuri, in intregime, satul Baghouz - singurul…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…