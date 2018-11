Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa si patru ranite de un barbat care a deschis focul vineri la o scoala de yoga din Tallahassee, capitala statului Florida, a indicat seful politiei locale, precizand ca si atacatorul a murit, relateaza AFP citat de Agerpres.

- Un atacator a deschis sambata focul intr-o sinagoga din orasul Pittsburgh din statul american Pennsylvania. Conform informatiilor primite de la autoritati, cel putin 11 persoane au fost ucise si alte 12 persoane au fost ranite, printre care si trei ofiteri ...

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr un atentat sinucigas cu masina capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale.Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta politisti…

- De ultima ORA! ATENTAT terorist SANGEROS. Cel putin 14 MORTI si zeci de RANITI. Atentatul nu a fost revendicat Cel putin 14 persoane au murit si 32 au fost ranite in urma exploziei, a unei motociclete capcana la o reuniune electorala a unei candidate la alegerile legislative din 20 octombrie din Afganistan,…

- Atentat terorist de utlima ora. Sunt zeci de morti si raniti Cel putin 13 oameni au fost ucisi si alti peste 20 au fost raniti intr-un atentat sinucigas comis in timpul unui miting electoral in estul Afganistanului, a anuntat un oficial afgan, cu cateva saptamani inainte de alegerile legislative din…

- Cel putin 13 oameni au fost ucisi si alti peste 20 au fost raniti intr-un atentat sinucigas comis in timpul unui miting electoral in estul Afganistanului, a anuntat un oficial afgan, cu cateva saptamani inainte de alegerile legislative din aceasta tara, scrie agerpres.ro.

- Cel puțin trei persoane au murit și alte 14 au fost ucise, in urma unei explozii puternice care s-a produs duminica in centrul orașului Mogadishu, capitala Somaliei, din cauza unei bombe amplasate pe o mașina, au transmis autoritațile locale, relateaza BBC, conform Mediafax.Printre personele…

- UPDATEUn incident armat in curs de desfasurare duminica in Jacksonville, in statul american Florida, s-a soldat pana acum cu mai multi morti, transmit agentiile internationale de presa. Biroul serifului din localitate a facut apel prin Twitter la evitarea zonei, care nu este sigura: "Nu putem…