- Cel putin 35 de persoane au murit, alte cateva zeci au fost ranite, in urma unui atentat cu bomba produs intr-o piata din orasul Kalya, districtul Orakzai, in nord-vestul Pakistanului, la cateva ore dupa ce mai multi separatisti inarmati au atacat Consultatul Chinei de la Karachi, in sudul tarii.

- Mai multe persoane inarmate au atacat vineri consulatul Chinei din orasul Karachi din sudul Pakistanului si se pare ca au patruns intr-o cladire a acestuia, au anuntat presa si surse de securitate locale, relateaza Reuters.

- Cel putin doi politisti pakistanezi au fost ucisi vineri, in urma unui atac armat asupra consulatului Chinei din Karachi, relateaza Reuters, citand ca sursa un medic de la spitalul Jinnah din localitate. Doctorul a adaugat ca a fost internat un gardian ranit de o explozie informeaza Agerpres. …

- Ambasadorul rus in Finlanda Pavel Kuznetov a fost convocat luni la ministerul finlandez de Externe, unde i-a s-a transmis ”ingrijorarea” autoritatilor de la Helsinki ”cu privire la bruierea semnalului GPS” in timpul amplelor jocuri de razboi NATO Trident Juncture in Norvegia si ”riscul la adresa…

- Ministerul de Externe rus a calificat inculparea in SUA a unei cetatene ruse acuzate de amestec in alegerile partiale americane drept "o tentativa ridicola de diversiune" si o modalitate de a instiga alegatorii inaintea scrutinului din 6 noiembrie din America, informeaza sambata dpa, potrivit Agerpres.…

- Comentariile facute de presedintele american, Donald Trump, pe Twitter, in care acuza China ca se afla in spatele atacului cibernetic asupra serverelor de email ale lui Hillary Clinton, reprezinta o tentativa de a face China „un tap ispasitor”, se arata intr-un editorial al ziarului detinut de Partidul…