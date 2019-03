Atentat Olanda: A fost identificat atacatorul de la Utrecht Unitatea Anterorista și Poliția olandeza au dat publicitații imagini cu atacatorul care azi, intr-un tramvai din Utrecht a ucis o persoana și a ranit grav alte 20. El a fost identificat ca fiind un cetațean turc, Gokman Tanis, in varsta de 37 de ani. In oraș este stare de asediu. Studenții și elevii nu au voie sa paraseasca unitațile de invațamant. Elicopterele survoleaza orașul, iar transportul public a fost suspendat. Poliția a recomandat cetațenilor sa ramana in case pana la prinderea individului. Martorii susțin insa ca ar fi fost vorba despre doi atacatori. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a murit in urma atacului asupra tramvaiului din Utrecht , informeaza The Telegraph, care citeaza agenția de presa Dutch ANP. Poliția olandeza trateaza acest incident ca pe un posibil atac terorist. Potrivit presei locale, barbatul care a deschis focul a fugit intr-o mașina. Un…

- Una sau mai multe persoane au atacat, vineri, doua moschei in Christchurch, cel mai mare oraș din Insula de Sud a Noii Zeelande, ucigand cel puțin 49 de persoane. Cronologia atacului arata in in 15 minute, atacatorul de la moscheea Al Noor a omorat 41 de persoane și a ranit alte cateva zeci. Trei suspecți…

- Un copil de un an din localitatea Barbuletu s-a injunghiat cu un cutit in burta, in timp ce se afla in casa cu mama sa. Autoritațile au deschis o ancheta pentru a afla cum a avut loc incidentul, a informat IPJ Dambovita. Copilul a fost transportat in stare foarte grava la spital și va fi transferat la…

- O studenta din Iași s-a aruncat de la etaj vineri seara. Tanara a plonjat in gol de la etajul al doilea, dintr-o camera de camin din Titu Maiorescu-C7. Serviciile de urgența au ajuns in scurt timp la fața locului iar tanara a fost transportata la spital. Nu se știe inca de ce a recurs fata la acest…

- O amenintare cu bomba a fost primita, vineri seara, prin email, de postul de televiziune Romania TV. Brigada Antitero si Politia efectueaza cercetari la sediul postului TV. Autorul amenintarii a fost identificat, potrivit reprezentantilor SRI.

- Un nou caz de practica medicala ilegala, identificat de autoritați Foto: Arhiva Reuters. Un nou caz de practica medicala ilegala în România a fost identificat de autoritati, în urma verificarilor demarate, dupa semnalarea falsului chirugului italian. Potrivit Ministerului…

- Contabila Primariei Poboru, din județul Olt, a fost impuscata in braț, vineri seara, de sotul sau, cu o arma de vanatoare. Primarul din localitate a declarat, pentru MEDIAFAX, ca totul s-a intamplat accidental, in timp ce barbatul de 30 de ani curata arma.Potrivit primarului comunei Poboru,…

- Atacul a avut loc chiar in curtea proprietatii lui Mihai Tarziu, pe care fostul politist o detine in satul Goesti, comuna Lungani. Dupa ce a iesit la pensie in anul 2016, Tirziu a inceput sa administreze un bar pe care l-a amenajat chiar in curtea unei proprietati pe care o detine in satul Goesti…