Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea celor raniți sunt turiști straini, au spus sursele. Una dintre sursele de securitate a declarat ca printre cei raniti se afla cetațeni sud-africani. Nu sunt informatii privind eventuale decese. Un martor, Mohamed el-Mandouh, a declarat pentru Reuters ca a auzit o "explozie foarte…

- Un autocar cu turiști a fost aruncat in aer, duminica, in Egipt. Incidentul s-a produs langa Piramide. Potrivit poliției locale, explozia s-a soldat cu... The post Autocar cu turiști aruncat in aer langa Piramide, in Egipt appeared first on Renasterea banateana .

- Cel putin 17 persoane, originare din Egipt si Africa de Sud, au fost ranite duminica intr o explozie care a vizat un autocar cu turisti in apropierea celebrelor piramide egiptene din complexul Gizeh est de Cairo , au anuntat surse de securitate si medicale egiptene, relateaza AFP citat de Agerpres.ro.…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise, iar alte 15 ranite intr-un atentat cu bomba care a avut loc vineri intr-o piata din orasul Quetta, din vestul Pakistanului, transmite EFE. "O puternica explozie" s-a...

- "Initial, s-au confirmat trei decese si s-a anuntat ca 33 de persoane au fost ranite. Bilantul mortilor a crescut la cinci", a declarat un localnic, Musa Mohammed, pentru SaharaReporters. Potrivit AFP, doua femei kamikaze au declansat exploziile in mijlocul multimii, in cartierul Muna Dalti,…

- Atentat terorist in urma cu putin timp. Cel putin 17 angajati au fost ucisi si 9 raniti ai unei societati Un atac sinucigas a avut loc miercuri dimineata in estul Afganistanului, numarul victimelor fiind de ordinul zecilor. Atacul s-a produs in apropiere de Jalalabad, oras cu o populatie de peste 350.000…

- Cel putin 20 persoane au murit si in jur de 40 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, conform unui nou bilant citat de AFP, relateaza Agerpres. Potrivit unor surse medicale si din domeniul securitatii, o garnitura de tren a izbit…

- Explozia, survenita langa Moscheea Al Azhar, in centrul capitalei, a facut de asemenea trei raniti, politisti, si a provocat moartea suspectului pe care il urmareau, a adaugat sursa."In timp ce membrii fortelor de securitate il izolasera pe individ si erau pe punctul de a-l aresta si controla,…