- ''Franta este omul bolnav al Europei, ea trage Europa in jos, in timp ce Polonia este un punct luminos'', a declarat Jacek Czaputowicz pentru canalul de televiziune Polsat News. Relatiile dintre Franta si Polonia s-au racit dupa sosirea la putere a conservatorilor la Varsovia, in 2015.''Atacul…

- O a cincea persoana ranita in atentatul de la Strasbourg, comis marti seara de Cherif Chekatt, a murit duminica, informeaza prefectura din Bas-Rhin, citata de AFP. Parchetul din Paris a confirmat duminica seara decesul acestei persoane de nationalitate poloneza. Pe langa cei cinci morti, atentatul de…

- O a cincea persoana ranita in atentatul de la Strasbourg, comis marti seara de Cherif Chekatt, a murit duminica, informeaza prefectura din Bas-Rhin, citata de AFP. Parchetul din Paris a confirmat duminica...

- Una dintre persoanele ranite in atentatul de la Strasbourg, care se afla in stare critica de marți seara, a murit vineri, ridicand la patru numarul victimelor, a anunțat parchetul din Paris, potrivit AFP.

- O a cincea persoana din anturajul lui Cherif Chekatt, presupusul autor al atentatului de la Strasbourg, a fost plasata joi in arest preventiv, au anuntat surse din cadrul parchetului din Paris, relateaza...

- O a cincea persoana din anturajul lui Cherif Chekatt, presupusul autor al atentatului de la Strasbourg, a fost plasata joi in arest preventiv, au anuntat surse din cadrul parchetului din Paris, relateaza AFP. Barbatul retinut face parte din anturajul suspectului cautat in continuare de…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters. ‘Bilantul, in continuare…

- Mama, tatal și doi frați ai presupusului atacator din Strasbourg au fost reținuți de poliție pentru audieri, a anunțat o sursa apropiata anchetei, in contextul in care Cherif C. este cautat in continuare de autoritați, relateaza Reuters.