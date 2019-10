Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o interventie la postul de radio France Inter, ministrul, care si-a reiterat intentia de a nu demisiona, a precizat ca, din 2003, politia a dejucat in jur de 59 de atacuri teroriste, inclusiv trei de la inceputul anului in curs. Christophe Castaner a respins duminica apelurile de a demisiona…

- Atacatorul care a ucis joi patru angajati ai Politiei din Paris „ar fi aderat la o viziune radicala a islamului” si a fost în contact cu persoane din cadrul „miscarii islamiste salafiste”, a declarat sâmbata procurorul Jean-Francois Ricard, de la Parchetul antiterorist…

- Mickael Harpon, autorul atacului care a ucis joi patru angajati ai Politiei din Paris "ar fi aderat la o viziune radicala a islamului" si a fost in contact cu persoane din cadrul "miscarii islamiste salafiste", a declarat sambata, Jean-Francois Ricard, procuror antiterorist, informeaza AFP. Informaticianul…

- Ancheta asupra acestui atac cu motivatii neclare a fost reluata sub incadrarile de asasinat si tentativa de asasinat, precum si pentru 'asociere terorista criminala', a precizat Parchetul Antiterorist. Aceasta acrediteaza ipoteza unei radicalizari a atacatorului, convertit la islam de 18 luni. Joi,…

- 'Luciditatea noastra de politisti ne face sa nu excludem nicio ipoteza in acest stadiu', a spus el, in contextul in care ancheta deschisa de Parchetul din Paris nu a retinut pana acum nicio pista terorista. 'Tragedia este cu atat mai teribila cu cat ea s-a produs in interiorul Prefecturii si a fost…

- Patru politisti au fost ucisi intr-o agresiune cu arma alba comisa joi in interiorul Prefecturii de Politie din Paris de catre un angajat care a fost dupa aceea ucis prin impuscare de fortele de ordine, din motive inca nedeterminate, relateaza AFP.

- Agresiunea a avut loc joi dupa-amiaza in interiorul acestui loc emblematic, situat in centrul istoric al capitalei franceze, in care se afla sediile marilor directii ale politiei pariziene, cu exceptia Politiei Judiciare. Atacatorul - impuscat in curtea prefecturii - lucra la Directia de Informatii…

