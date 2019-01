Atentat la Nairobi. Scriitorul Chris Ryan, dezvăluiri despre soldatul erou Eroul SAS care a luat cu asalt de unul singur hotelul din Nairobi, Kenya, pentru a salva ostaticii, era la cumparaturi cand a fost lansat atacul, a dezvaluit scriitorul, legenda militara Chris Ryan. Ostașul de elita, care este specializat in pregatirea forțelor speciale ale țarii, s-a aflat intr-o "ieșre privilegiata" cand teroriștii al-Shabaab au luat cu asalt complexul hotelier din apropiere, omorand 14 persoane, inclusiv un voluntar britanic și un soldat american. Militarul s-a intors in mașina, unde și-a lasat echipamentul, inainte sa se indrepte spre hotel pentru a incepe lupta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri american care a supraviețuit atentatului din 11 septembrie 2001 a fost identificat drept unul dintre cei 14 oameni uciși in atacul terorist de la un hotel din Nairobi, scrie Daily Mail. Citeste si Atac armat asupra unui hotel din Nairobi. O persoana a murit si 15 sunt rapite…

- Un american a fost ucis intr-un atac comis de un comando de islamisti somalezi shebab intr-un complex din Nairobi alcatuit dintr-un hotel, restaurante si cladiri de birouri, a informat un responsabil din cadrul Departamentului de Stat, relateaza AFP. "Putem confirma ca un cetatean american…

- Gruparea terorista al-Shabaab a revendicat, marti, atacul, dar nu a dat alte detalii. Patru barbati inarmati au patruns in complexul hotelier, au precizat martori oculari. In urma atacului au fost incendiate si mai multe masini care se aflau in parcarea complexului. Revenim cu amanunte.…

- O masina-capcana a explodat luni seara in estul capitalei afgane Kabul, langa un complex unde isi au sediul mai multe companii si organizatii internationale, ranind peste 40 de persoane, informeaza agentiile de presa internationale. Vehiculul-capcana a vizat un complex ce gazduia angajati straini, dar…

- O masina-capcana a explodat in fata unei insitutii din Kabul, a declarat Nasrat Rahimi, un oficial din cadrul Ministerului afgan de Interne citat de Agentia France-Presse. Dupa explozie, mai multi indivizi au patruns in cladire si au deschis focul cu arme automate.

- Liga Militarilor Profesionisti a demarat o campanie de promovare a unor militari, printre care si din judetul Constanta, care in ultimii ani s au remarcat prin activitatea depusa. Printre acestia este si caporalul Marcel Neagu, din cadrul Batalionului 341 Infanterie "Rechinii Albi" Topraisar Constanta.…

- 8500 de participanți la acțiunile de lupta din Afganistan care dețin statutul de veteran de razboi vor fi decorați cu distincția Crucea comemorativa„Participant la acțiunile de lupta din Afganistan (1979-1989)”. O hotarare in acest sens a fost aprobata astazi de Executiv.

- Jurnaliștii italieni incep articolul cu descrierea atractiilor din Capitala si pun accent pe viata de noapte – de pilda faptul ca un cocktail costa doar cinci euro. Mancarea este foarte ieftina, dar hainele nu sunt chiar atat de ieftine, electronicele sunt ieftine si ele, in general este destul de…