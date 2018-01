Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazdoct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sambata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Trump International Hotel & Tower Chicago are de acum un director roman. Este vorba despre Gabriel Constantin, expert in managementul hotelier, care este stabilit in Statele Unite inca din 2002. Inainte de a se ocupa de afacerea președintelui american din Chicago, Constantin a servit ca…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevăzute este că preşedintele Donald Trump ar putea să nu mai participe săptămâna…

- ATAC TERORIST HOTEL DE LUX KABUL. Trei indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental, a declarat sambata, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN. Peste 150 de persoane au fost salvate, 41 fiind de origine straina.…

- El a subliniat nevoia de modernizare a armatei americane deoarece "avantajul competitiv s-a diminuat in toate domeniile - aerian, terestru, maritim, spatial si cibernetic - si nu inceteaza sa se diminueze".Presedintele american, Donald Trump, a prezentat luna trecuta noua sa "Strategie…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Centenarul Marii Uniri este marcat, incepand cu luna Ianuarie de un eveniment de o deosebita semnificație istorica in faurirea Romaniei reintregite intre granițele ei firești: deschiderea primei reprezentanțe diplomatice a țarii noastre la Washington.

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, informeaza Departamentul de Justitie al SUA, conform agentiei Reuters. Mihai Alexandru Isvanca…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Vicepresedintele american Mike Pence a sosit joi in Afganistan pentru o vizita surpriza in timpul careia s-a intalnit mai ales cu presedintele Ashraf Ghani, informeaza AFP. Mike Pence, cel mai inalt responsabil al administratiei Trump care s-a dus in aceasta tara pana acum, a sosit la…

- Ambasada Chinei din Washington a transmis, marti, un mesaj in care a precizat ca cooperarea dintre SUA si China va aduce castiguri de ambele parti, in contextul in care Administratia Donald Trump a catalogat China drept ”competitor”, relateaza site-ul agentiei Reuters. Continuarea…

- Un grup de barbati inarmati a ocupat o cladire in constructie din Kabul si a intrat intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona foarta populata din capitala afgana. transmite Reuters.

- Ministerul Apararii din Statele Unite a salutat succesele obținute de forțele afgane pe câmpul de lupta și a cerut insurgenților talibani sa aleaga „pacea și legitimitatea politica”, negociind o soluție de împacare cu guvernul de la Kabul. Aprecierile se regasesc…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut vineri o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, la care s-a discutat despre evolutia remarcabila a parteneriatului economic si…

- Deputatul PNL de Timiș Pavel Popescu a participat recent la Formul Transatlantic NATO de la Washington. Cei doi parlamentari PSD care urmau sa plece in Statele Unite ar fi fost blocați acasa de Liviu Dragnea, gest considerat la Washington drept un afront, spune liberalul.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…

- "Aflat la cea de-a XX-a aniversare, parteneriatul strategic dintre Romania și Statele Unite ale Americii, fundamentat pe valorile comune ale libertații și democrației, ofera cadrul dezvoltarii securitații și prosperitații noastre comune", a afirmat Maior, evidențiind contribuția Romaniei, alaturi…

- Statele Unite si Rusia s-au acuzat reciproc, joi, de destabilizarea situatiei din Europa, in marja reuniunii anuale de la Viena a ministrilor de externe din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza dpa, conform agerpres.ro. Secretarul general al OSCE, Thomas Greminger,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei. "Am petrecut…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a fost recent la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa „semnalul de alarma” pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei.…

- Departamentul de Stat American felicita Romania cu ocazia Zilei Nationale Rex Tillerson Departamentul de Stat American felicita România cu ocazia Zilei Nationale. În mesajul transmis, seful diplomatiei americane, Rex Tillerson spune ca este recunoscator pentru cei 20 de…

- Departamentul de Stat al SUA a transmis Romaniei un mesaj cu prilejul Zilei Naționale, semnat șeful diplomației de la Washington, Rex Tillerson, in care este exprimata recunoștința "pentru parteneriatul nostru strategic de 20 de ani și pentru cooperarea in promovarea țelurilor noastre comune…

- Rex Tillerson, secretarul american de Stat, a transmis, vineri, un mesaj Romaniei, cu ocazia zilei nationale, sustinand ca Washingtonul este recunoscator pentru parteneriatul strategic pe care il are cu Romania, se arata intr-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA, noteaza Mediafax. ”In numele…

- Departamentul de Stat al SUA a transmis vineri un mesaj românilor cu ocazia Zilei Naționale a României. "În numele Guvernului Statelor Unite ale Amerciii, felicit poporul român cu ocazia celei de-a 99-a aniversari a crearii României moderne. Statele…

- Șeful diplomației americane, secretarul de stat Rex Tillerson a transmis pe pagina oficiala a instituției un mesaj pentru romani de Ziua Romaniei. ”In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la aniversarea a 99 de ani de la crearea Romaniei moderne”, incepe mesajul publicat…

- "In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia celei de-a 99-a aniversari a Romaniei moderne. Statele Unite sunt recunoscatoare pentru parteneriatul strategic de 20 de ani cu Romania si pentru cooperarea in atingerea scopurilor comune de prosperitate, securitate…

- "In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la aniversarea a 99 de ani de la crearea Romaniei moderne. Statele Unite sunt recunoscatoare pentru parteneriatul nostru strategic de douazeci de ani și pentru cooperarea Romaniei in promovarea obiectivelor noastre comune de…

- Redifuzarea de catre presedintele american Donald Trump pe Twitter a unor clipuri antimusulmane a provocat o infruntare diplomatica, foarte rara, intre Statele Unite si cel mai apropiat aliat al lor, Regatul Unit, relateaza AFP, conform news.ro.Donald Trump a raspuns sec, miercuri seara, criticilor…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a vorbit marti seara despre importanta respectarii statului de drept si a valorilor democratice. Discursul sustinut la Washington a fost despre cooperarea dintre Statele Unite si Europa, in fata provocarilor si amenintarilor actuale.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP. ''Statele Unite doresc sa pastreze relația lor speciala și veche…

- Departamentul de Stat al SUA a starnit o adevarata furtuna pe plan politic, dupa ce a transmis un mesaj tranșant catre Parlamentul Romaniei, caruia ii cere sa „respinga propunerile legislative care slabesc statul de drept si lupta anticoruptie”. Mesajul a fost transmis de purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Statele Unite au refuzat sa reinnoiasca autorizația care permite Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) sa aiba o reprezentanța la Washington, pentru prima data din 1980, a anunțat sambata ministrul palestinian de externe Riyad al-Malki, relateaza AFP. Organizația pentru Eliberarea…

- Stelian Tanase a comentat vizita fulger facuta de șeful diplomației americane, Rex Tillerson, la București. Analistul politic crede ca motivul vizitei facuta de oficialul american este contractul privind vanzarea sistemului Patriot catre Romania. "Washington-ul vazindu-ne ingalați și dedați congenital…

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, informeaza AGERPRES . Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent…

- Intr-un interviu pentru Reuters, vice-secretarul de stat al SUA pentru afaceri africane, Donald Yamamoto, a respins ideea ca Mugabe, care conduce statul Zimbabwe de 37 de ani, sa pastreze un rol tranzitoriu sau ceremonial. "Este tranzitia catre o noua era pentru Zimbabwe, asta este ceea…

- Ambasada SUA la Bucuresti a anuntat ca secretarul de stat american Rex Tillerson se afla la Bucuresti, acesta innoptand in Romania pe drumul de intoarcere din Myanmar catre Washington. ”Secretarul Tillerson va innopta la Bucuresti la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia.…

- Ambasada SUA la Bucuresti a anuntat ca secretarul de stat american Rex Tillerson se afla la Bucuresti, acesta innoptand in Romania pe drumul de intoarcere din Myanmar catre Washington, informeaza Mediafax.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, s-a intalnit cu oficiali si romani care lucreaza la marile companii IT din Washington (Microsoft, Amazon), cu primarul orasului Bellevue, cu reprezentanti Boeing, si a sustinut o prelegere la University of Washington, anunta Ambasada Romaniei intr-un…

- Ambasada sustine in comunicat ca Gulen s-a aflat in spatele loviturii de stat din 15 iulie 2016, in care au fost ucisi "250 de oameni nevinovati", iar faptul ca acesta si-a gasit refugiul in Statele Unite "uimeste si frustreaza profund" poporul turc. "Guvernul Republicii Turcia si poporul…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, s-a intalnit cu mai multi specialisti romani care lucreaza la Intel, cu primarul orasului Portland si a tinut o prelegere la Portland State University. Intalnirile fac parte dintr-o vizita a ambasadorului in statele Oregon si Washington unde Maior…

- Romania, printre putinii aliati ai SUA care nu e in programul Visa Waiver Foto: wnpr.org. România este unul dintre putinii aliati ai Statele Unite care nu se afla înca în Programul Visa Waiver si acest lucru ar trebui sa se schimbe, a declarat congresmanul american Dan Lipinski,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situația din Arabia Saudita, dupa ce autoritațile de la Riad au anunțat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticorupție,…

- Congresmeni americani si-au facut cunoscuta intentia de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri, in pofida retinerilor presedintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marti, la Washington, sefa diplomatiei europene Federica…

- Cel putin un om a fost ucis la Kabul, in Afganistan, intr-un atac armat asupra unui post privat de televiziune.Martorii au declarat ca mai multi barbati inarmati au intrat in sediul televiziunii si au inceput sa traga.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si alti membri ai conducerii formatiunii liberale vor face, in perioada 10-19 noiembrie, o vizita in SUA, urmand sa aiba intalniri cu membri ai Congresului si Senatului, cu inalti oficiali ai Departamentului de Stat, cu reprezentanti ai think tank-urilor, mediului de…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de State de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.Prin…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut la sfarșitul saptamanii trecute o intalnire la Departamentul de Stat al SUA cu Wess Mitchell, noul asistent al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, a informat Ambasada Romaniei in SUA, transmite Agerpres.