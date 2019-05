Atentat la Bagdad. Cel puţin opt persoane au fost ucise "Un kamikaze si-a declansat centura cu explozivi in apropierea magazinelor din piata foarte frecventata Jamila" in cartierul siit Sadr City, a declarat pentru AFP un ofiter de politie sub acoperirea anonimatului.



Atentatul a facut opt morti si 15 raniti, a precizat el, un bilant confirmat de o sursa de la spitalul Al-Kindi.



Atacul a avut loc la ora 21.00 (18.00 GMT), ora de varf dupa cina de ruptura a postului de Ramadan.



Atentatul nu a fost revendicat deocamdata.



Devastat de ani de conflicte si violente, Irakul a anuntat in decembrie 2017 "sfarsitul razboiului"…

Sursa articol si foto: rtv.net

